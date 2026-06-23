СП 2026: Халанд двоен стрелец во триумфот на Норвешка над Сенегал

Ист Радерфорд – Норвешка го победи Сенегал со 3:2 ноќеска во натпревар од второ коло во групната фаза на Светското првенство во 2026 година во второто коло.

Два гола за Нопрвешка постигна Ервинг Халанд, еднаш погоди Маркус Холмгрен Педерсен.

За Сенегал двата гола ги постигна Исмаила Сар.

Франција и Норвешка се на првите две позиции во И-групата со обезбедено место во плејофот. Сенегал и Ирак се без освоен бод.

Во третото коло, Франција ќе игра против Норвешка, додека Ирак ќе се соочи со Сенегал. Двете средби се закажани за 26 јуни.