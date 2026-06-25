СП 2026: Бразил убедлив против Шкотска

25/06/2026 07:47

Мајами – Бразил ноќеска ја победи Шкотска со 3:0 во Мајами, САД, во натпревар од третото коло од групната фаза на Светското фудбалско првенство 2026.

Винисиус Жуниор, го отвори резултатот во 7. минута. Истиот играч зголеми на 2:0 во 45+3.минута. Во 60. минута Матеус Куња го постави конечниот резултат. Со две асистенции се истакна и Бруно Гимареш, имаше две асистенции.

За одбележување е и појавувањето во игра на Нејмар. Тој влезе како замена во 76. Минута. Ова беше негов прв натпревар на Светското првенство во 2026 година.

Бразил, со седум бода по три натпревари, го освои првото место во Групата Ц и се пласираше во нокаут фазата. Шкотска (три бода) заврши трета и ги задржа шансите за пласман во осминафиналето. 

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