СП 2026: Бразил без Нејмар против Мароко

13/06/2026 09:36

Бразилската фудбалска ѕвезда Нејмар ќе го пропушти првиот натпревар на Бразил од групната фаза на Светското првенство поради повреда на листот, изјави денеска селекторот Карло Анчелоти.

„Тој работи напорно за да се рехабилитира што е можно поскоро. Се надеваме дека ќе може да се врати на целосен тренинг следната недела“, рече Анчелоти.

Бразил стартува на Мундијалот вечерва на полноќ против Мароко во единствениот натпревар од групната фаза во кој ќе се соочат две репрезентации од Топ 10 на ФИФА рангирањето. Бразил е на шестото, а Мароко на осмото место.

Нејмар последен пат играше во натпревар од бразилската лига за својот клуб Сантос на 17 мај и ги пропушти сите подготовки на Бразил за Светското првенство поради повреда.

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