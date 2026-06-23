СП 2026: Алжир поуспешен од Јордан

23/06/2026 08:17

Санта Клара – Алжир утрово го победи Јордан со 2:1 во натпревар од второто коло од групната фаза на Светското фудбалско првенство 2026 година. Натпреварот се одигра на стадионот „Левис“ во Санта Клара.

Низан Ал-Рашдан, го отвори резултатот во 36. минута за водсво на Јордан. Неговиот гол беше единствен во првото полувреме. Во второто полувреме, Алжир постигна два гола преку Амин Гуири и Надир Бенбуали.

Во Ј-групата, Аргентина е прва со максимални шест бода, Австриај и Алжир имаат по три, Јордан е последен без освоен бод. 

Во третото коло, Јордан ќе се соочи со Аргентина, а Алжир ќе игра против Австрија. Двата натпревари ќе се играат на 28 јуни.

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