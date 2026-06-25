СП 2026: Алајбеговиќ влезе меѓу 10 најмлади стрелци во историјата

25/06/2026 09:15

Сиетл – Фудбалерот на Босна и Херцеговина, Керим Алајбеговиќ, синоќа постигна гол во натпреварот од 3. коло групната фаза на Светското првенство 2026 против Катар.

Фудбалерот постигна гол во 29. минута од натпреварот. Алајбеговиќ, на 18 години и 276 дена, е меѓу 10-те најмлади стрелци во историјата на Светските првенства. Тој се најде пред Шпанецот Ламине Јамал ​​(18 години и 343 дена) и Аргентинецот Лионел Меси (18 години и 357 дена), но зад Русинот Дмитриј Сичев (18 години и 231 ден), кој е на 7. место.

Рекордерот останува Бразилецот Пеле, кој постигна гол на Светското првенство во 1958 година на возраст од 17 години и 239 дена. 

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