Сончево со температура до 36 степени, нестабилно време за викендот

15/08/2025 07:15
Фото: Б. Грданоски

Времето денеска ќе биде сончево со умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од североисточен правец, информира Управата за хидрометеоролошки работи.

Минималната температура ќе се движи во интервал од 11 до 20, а максималната ќе достигне од 29 до 36 степени.

Во Скопје, сончево со умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Утринската температура ќе се спушти до 18, а дневната ќе достигне до 36 степени.

Според најавите на УХМР, во деновите од викендот ќе преовладува сончево време со умерена облачност. Во попладневните часови ќе има услови за изолирана појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи.

Во првите два дена од новата седмица времето ќе биде променливо облачно, на повеќе места нестабилно со пороен дожд, грмежи и услови за локално невреме со засилен ветер и изолирана појава на град. 

