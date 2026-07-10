Сончево со мала облачност

10/07/2026 07:06

Времето денеска ќе биде сончево со мала облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од 11 до 20, а максималната ќе достигне од 28 до 34 степени.

Во Скопје ќе биде сончево со мала облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Минималната температура ќе се спушти до 15, а максималната ќе достигне 34 степени.

Според прогнозата на УХМР, в сабота ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност, со слаб до умерен ветер од променлив правец.

-Во недела ќе има услови за нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ќе дува умерен до засилен ветер претежно од северозападен правец. Од понеделник следува период на претежно стабилно и топло време, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи.

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