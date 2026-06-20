Сончево и топло време

20/06/2026 07:35
Фото: Б, Грданоски

Сончево и топло време со мала до умерена облачност и слаб до умерен ветер од северен правец, најавија од Управата за хидрометеоролошки работи за во текот на денов.

Се очекува минимална температура во интервал од 8 до 18, а максимална од 30 до 35 Целзиусови степени.

Според синоптичарите, во Скопје времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Минималната температура ќе се спушти до 15, а максималната ќе достигне до 35 Целзиусови степени.

За време на викендов, како што е најавено, претпладне времето ќе биде претежно сончево и топло со мала локална облачност, а во попладневните часови ќе има услови за појава на краткотрајна локална нестабилност. Од почетокот на работната седмица пак, во попладневните часови ќе има услови за развој на нестабилна облачност, проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од северен правец.

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