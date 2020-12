Сноуден доби син: Најдобар божиќен подарок

Американскиот свиркач Едвард Сноуден и неговата сопруга добија син, а со фотографиите објавени денеска на социјалните мрежи оваа информација ја споделија со јавноста.

„Среќни празници од нашето новопроширено семејство“, напиша Миндзи Милс, сопругата на Сноуден, споделувајќи на Инстаграм фотографија на која држат новороденче.

„Како што очекувавме, во неговото семејство дојде принова. Едвард и Линдзи добија син. Мајката и бебето се во одлично здравке“, јави денеска руската агенција Интерфакс, повикувајќи се на адвокатот на Сноуден, Анатолиј Кучарена, пренесе Ројтерс.

Едвард Сноуден минатиот месец најави дека ќе бара руско државјанство за него, сопругата и семејството.

The greatest gift is the love we share. @lsjourneys https://t.co/eTjj5TDDDG

— Edward Snowden (@Snowden) December 25, 2020