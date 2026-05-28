САД ќе отстрани 76 физички и правни лица од списокот за санкции

Министерството за финансии на САД соопшти дека земјата ќе отстрани 76 физички и правни лица од списокот за санкции, од кои повеќето се имиња на веќе починати луѓе или непостоечки компании.

Вашингтон нагласи дека на овој начин ќе се врати фокусот врз високоризичните лица и организации.

Од Списокот на специјално означени граѓани и блокирани лица (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) ќе бидат отстранети 39 починати физички лица и 13 затворени правни субјекти.

Министерството за финансии посочи дека добило поплаки од компании кои истакнале дека се принудени да трошат значителни средства за да ги надгледуваат нискоризичните лица или организации. Во некои случаи санкционираните структури, како на пример финансиските мрежи, повеќе не постојат, а во други, лицата против кои биле воведени санкции, починале.

„Министерството за финансии ги проучува можностите за отстранување на овие потешкотии, додека истовремено дава значење на спроведувањето иницијативи со поголемо влијание за воведување санкции, како што е проверката за избегнување санкции“, соопшти институцијата.

Во последните неколку години се наметнуваат сè повеќе санкции против држави како Венецуела, Иран, Сирија и Русија. Бројот на санкционираните правни и физички лица се зголемил на годишно ниво, зголемувајќи се од 880 во 2017 година на 3.000 во 2024 година.

– Санкциите не се со намера да бидат вечни. На пример, ние ги намаливме санкциите против Сирија и Венецуела за да ги усогласиме со интересите на нашата надворешна политика и националната безбедносна политика – истакна пред новинарите висок претставник на министерството за време на телеконференција.