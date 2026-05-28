Советот на ЕУ одобри исплата на 2,8 милијарди евра помош за Украина

Советот на Европската Унија одлучи дека Украина, во рамките на седмата редовна исплата на помош од Инструментот на ЕУ, ќе добие 2,8 милијарди евра, соопштено е денеска во Брисел.

Исплатите се поврзани со Планот за Украина, кој ги утврдува мерките за нејзино закрепнување од војната, реконструкција и модернизација, како и роковите за реформи во согласност со нејзината цел за прием во ЕУ.

Претходната, шеста исплата, во декември 2025 година изнесуваше 2,3 милијарди евра.

Инструментот за Украина, кој стапи во сила на 1 март 2024 година, предвидува нејзино финансирање со повеќе од 50 милијарди евра во вид на грантови и кредити за периодот 2024 – 2027 година.