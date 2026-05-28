Трамп ги троши резервите на нафта побрзо од Бајден. Залихите се приближуваат до 40-годишните најниски нивоа

Како што расте фрустрацијата на гласачите поради високите цени на горивата, администрацијата на претседателот Доналд Трамп ги троши американските стратешки резерви на нафта (SPR) побрзо отколку што тоа го правеше администрацијата на Џо Бајден. Поради нафтената криза предизвикана од војната со Иран, резервите на нафта за итни случаи се приближуваат до најниските нивоа од почетокот на 1980-тите, а околу половина од таа нафта се извезува во Азија и Европа, пишува Си-Ен-Ен.

Кога ја започна својата претседателска кампања кон крајот на 2022 година, тогашниот кандидат Доналд Трамп остро го критикуваше својот претходник за агресивно повлекување на нафтата од резервите за итни случаи пред тогашните избори.

„Стратешките резерви на нафта, кои ги наполнив, беа практично испразнети само за да ги одржат цените на горивата ниски непосредно пред изборите“, рече Трамп во тоа време, осврнувајќи се на рекордните повлекувања овластени од претседателот Џо Бајден.

Но, сега се чини дека Трамп црпи нафта од Националните резерви за итни случаи со уште побрзо темпо. Не само што обемот на повлекување на SPR под водство на Трамп ги сруши рекордите, туку и количината на сурова нафта што останува во резервите се приближува до најниските нивоа од почетокот на 1980-тите, кога американската економија беше многу помала и трошеше помалку енергија.

Вонредните мерки го нагласуваат обемот на нафтената криза предизвикана од војната со Иран и глобалната потрага по замена за суровата нафта што е блокирана во Персискиот Залив. Намалувањето на резервите е исто така потсетник дека американските претставници ќе мора да го надополнат SPR, потег што ќе ја одржи побарувачката и цените високи.

„Тоа не е јама без дно. Тие буриња мора да се вратат во одреден момент, а тоа ќе ја одржи побарувачката и цените високи“, рече Мет Смит, главен аналитичар за нафта во Kpler.

Стратешката резерва на нафта, сместена во серија подземни пештери за сол во Тексас и Луизијана, е најголемата резерва на нафта за итни случаи во светот. Ја користеле и републиканските и демократските претседатели за време на војни, урагани и други прекини во снабдувањето.

На пример, Бајден значително го искористи SPR по руската инвазија на Украина во 2022 година, кога цените на бензинот скокнаа над 5 долари за галон. Количината на нафта во SPR потоа падна од околу 638 милиони барели во јануари 2021 година на 40-годишно најниско ниво од 347 милиони барели до јули 2023 година.

Блокадата на Ормускиот теснец, најважниот светски енергетски превозен пат, кон крајот на февруари го прекина снабдувањето со повеќе од 1,2 милијарди барели сурова нафта, според S&P Global Energy. За да се пополни празнината, рекордни 9,9 милиони барели, или 2,6 проценти од вкупните залихи, беа повлечени од SPR само во неделата што заврши на 15 мај.

Тоа беше втора последователна недела со рекордни залихи. Од почетокот на војната со Иран, количината на нафта во SPR падна за 10 проценти, на 374 милиони барели, најниско ниво од јули 2024 година, според американската Администрација за енергетски информации.

Важно е да се напомене дека оваа нафта не е само за американските рафинерии. Според Кплер, околу половина од суровата нафта повлечена во април и мај била извезена. „САД во суштина станаа снабдувач во последен момент. Остатокот од светот очајно има потреба од таа сурова нафта“, рече Смит.

Земјите во Азија и Европа беа особено тешко погодени од затворањето на Ормускиот теснец, што ги натера да се свртат кон американската сурова нафта како замена. Тоа е тренд што веројатно ќе продолжи како што кризата се одолговлекува.

„Дури и ако се постигне договор утре, веројатно ќе бидат потребни шест недели за да се деблокира теснецот, што само би го зголемило притисокот врз снабдувањето во текот на летната сезона, кога побарувачката е на врвот. Европа лесно би можела да биде погодена од ограничувања“, изјави за Си-Ен-Ен Хелима Крофт, глобален раководител на стратегијата за стоки во RBC Capital Markets.

Комерцијалните залихи на нафта во САД исто така брзо се намалуваат. Пазарот обрнува особено внимание на количината на сурова нафта складирана во Кушинг, Оклахома, бидејќи таму се формираат цените на американската сурова нафта WTI. Податоците од Kpler покажуваат дека залихите во Кушинг се намалиле од околу 33 милиони барели во изминатите седум недели на 24,5 милиони сега.

Тоа се приближува до „оперативно дно“ од околу 20 милиони барели, рече Смит од Kpler. „Не можете да ги испразните на нула бидејќи има седимент на дното на резервоарот. Потребен ви е одреден волумен за да го одржите системот оперативен“, додаде тој.

Крофт се согласи дека светот „брзо се приближува кон дното на резервоарот“, но забележа дека реакцијата на пазарот е пригушена, ублажена од ветувањата за непосреден договор меѓу САД и Иран. „Учесниците на пазарот беа анестезирани, така да се каже, од постојаните пораки дека решението е на дофат“, рече Крофт.

Зголемувањето на американскиот извоз, заедно со намалувањето на стратешките и комерцијалните залихи, би можеле да ги наведат американските претставници да разгледаат радикална опција: ограничување или дури и забрана на извозот.

Таквиот потег би можел привремено да ги намали цените на горивата во САД, но аналитичарите предупредуваат дека тоа би значело ризик од понатамошна дестабилизација на глобалниот енергетски систем и да предизвика сериозна штета на американските рафинерии и производители. Белата куќа нагласи дека таков потег моментално не е на маса. Смит тврди дека, наместо забрана, пазарните сили на крајот сами ќе го запрат американскиот извоз.

Според него, намалувањето на залихите, особено во Кушинг, ќе ја намали разликата во цената помеѓу американската WTI и глобалната нафта од типот Брент до степен до кој американската нафта ќе стане помалку привлечна за странските купувачи. „Но, кога таа славина ќе се затвори и САД ќе престанат да го снабдуваат пазарот“, праша Смит, „од каде другите земји ќе ја набават својата сурова нафта?“