Словенија по изборите: Голоб зборува за „коалиција на измамници“, Јанша вели дека не формира влада

Претседателката на Словенија, Наташа Пирц-Мусар, денеска ги почна консултациите за формирањето на новата словенечка влада за која сѐ уште не се гледа патот како ќе биде составена. Иако десницата има повеќе пратеници во парламентот, а победник на изборите беше либералната партија Слобода на сегашниот премиер Роберт Голоб.

„Немаме 46 гласа (за мнозинство), но не сакаме да ги добиеме на начин што е поврзан со уцена, корупција или поткуп“, рече Борут Сајовиц, лидер на пратеничката група на Свобода по стотанокот кај Пирц-Мусар. Тој додаде дека тие остануваат верни на ветувањата и програмските принципи за кои ќе продолжат да се борат, „особено за зајакнување на јавните системи, а не за расклопување“.

Премиерот и лидер на Слобода, Голоб, беше многу поостар кон можноста десницата да формира влада:

„Убедени сме дека оваа коалиција на измамници нема да има долг живот, па затоа со нетрпение ја очекуваме нашата работа во опозиција“, рече тој и најави дека Свобода „строго ќе ги следи принципите на легалност, владеење на правото и ќе го очекува ова и од сите други“.

„Сега кога маските се симнати, Словенија ќе може да види за што навистина се залагаат сите. Кој гради држава на благосостојба, држава во која има место за сите, дури и за најранливите, и кој е оној кој очигледно мора да води сметка за богатите и ќе се бори само за нив во своите напори“, рече тој.

По консултациите со претседателката, лидерот на десничарската СДС, Јанез Јанша, изјави дека СДС во моментов не формира влада, но е подготвена за сите сценарија – или останување во опозиција, формирање влада или повторно одење на избори. „Сите три опции се добри за нас, но прашање е кои можности се добри за Словенија“. По разговорот, тој рече дека тој и Пирц-Мусар не разговарале за 46-те потписи потребни за избор на премиер. „Ние не сме вклучени во броењето гласови“, рече тој. Според него, тоа е она што го прават медиумите. Тој ги коментираше зборовите на Голоб дека е среќен поради опозицијата со следниве зборови: „По целиот овој хаос, дупки во јавните финансии и рекордни даноци, верувам дека тој е среќен што некој друг ќе го реши ова“.

По консултација со Пирц-Мусар, шефот на парламентарната група на Демократите, Франц Крижан, изјави дека тие продолжуваат со разговорите за составот на коалицијата со сите.

„Не ја завршивме оваа приказна, ние ја продолжуваме“, рече тој. И нагласи дека дека тие ја следат својата програма и сакаат да разговараат „само со оние кои се подготвени да ни помогнат да ја спроведеме оваа програма“.

Тој не одговори директно на неколку прашања за тоа дали ова значи дека по повлекувањето од преговорите со Роберт Голоб во петокот, тие сè уште се подготвени да продолжат со разговорите со Свобода. Сепак, додаде дека се подготвени да разговараат со секој „кој нè сфаќа сериозно, како сериозен партнер, кој не разговара со смоква во џеб и кој се обраќа на нашата партија со предлози исклучиво преку нашиот претседател, Анже Логар“.

Тој ги опиша тврдењата за распаѓање на партијата и разединета парламентарна група како шпекулации. „Навистина сакам да разјаснам, не мора повеќе да ме прашувате за ова, ние сме обединети“, рече тој.