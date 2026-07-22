Скопските општини со комисии за пријавување на штетите од невремето – Градот има фонд за обесштетување

Скопските општини ќе формираат комисии пред кои граѓаните ќе можат да ги пријават штетите предизвикани од невремето. Во координација со Град Скопје, ќе се врши стручна процена на пријавените штети, по што, согласно законската регулатива и расположливите можности, ќе започне постапка за поддршка на граѓаните при санацијата на оштетувањата на објектите за домување, најави скопскиот градоначалник Орце Ѓорѓиевски по Координативниот состанок со скопските градоначалници за последиците од невремето.

Тој заедно со градоначалниците од скопските општини договориле општинските градежни инспектори, инспекторите за домување и другите надлежни служби да извршат засилени и строги контроли.

Ќе се проверуваат сите позиции и објекти каде што имало оштетени кровни конструкции за да се утврдат причините за истото, земајќи предвид дека, како што вели, нивното одржување треба да го имаат куќните совети.

-Сите расположливи капацитети се ставени во функција и заеднички ќе се справиме со последиците од оваа сериозна природна непогода. Градот Скопје има и свој солидарен фонд во кој што имаме обезбедено средства за обештетување на граѓаните при вакви состојби, пишува Ѓорѓиевски на својот фејсбук профил.

Тој се заблагодарува на брзата и навремена реакција на екипите на јавните претпријатија, Противпожарната бригада на Град Скопје кои, како што потенцира, веднаш по невремето ги оспособиле сите главни сообраќајници, а продолжиле со расчистување на тротоари, паднати гранки и дрвја во текот на целата ноќ.

-Вчера беше исклучително тежок ден за Скопје. Орканскиот ветер, со удари до 130 километри на час, предизвика паднати дрвја и гранки, оштетени возила, покриви, фасади, електрични водови, урбана опрема и приватен имот. Станува збор за временска непогода од размери какви што градот не памети со децении. Денес одржавме координативен состанок со скопските градоначалници и Кризниот штаб на Град Скопје, на кој ги сумираме штетите и последиците од силното невреме што го зафати главниот град. Од состанокот повторно се упатуваме на терен, пишува скопскиот градоначалник.

Работата, нагласува, продолжува сè додека не бидат санирани последиците и не се обезбеди целосна безбедност за граѓаните.