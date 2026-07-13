Синер пресреќен со освојувањето на Вимблдон по тешкиот пораз на Ролан Гарос

Јаник Синер го опиша својот триумф на Вимблдон како особено посебен со оглед на неговиот болен пораз на Отвореното првенство на Франција, откако се опорави од тежок прв сет за да ја обезбеди својата втора титула на Вимблдон со импресивна победа од 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3, 6-4 против вториот носител Александар Зверев.

Синер, светскиот број 1, успешно ја одбрани својата титула на Вимблдон за да ја освои својата петта титула на гренд слем во поединечна конкуренција и 30-та шампионска титула вкупно. Минатиот месец, тој беше голем фаворит за освојување на својот прв Ролан Гарос, но загуби во второто коло од Хуан Мануел Серундоло откако водеше со два сета и 5-1. Тој се врати во игра при првата можност.

„Мислам дека секој гренд слем е различен“, рече тој. „Различна приказна, различна средина, различни чувства пред турнирот. За мене овој значи многу бидејќи беше тежок по Париз.

Минатата година беше исто така тешка. Но, доаѓајќи тука, се обидов да се ставам во најдобра можна позиција за да бидам што е можно поконкурентен. Поминавме многу работни денови во Монако, многу, многу долги. Дефинитивно жртвував многу од моето време и сè за да бидам на оваа позиција. Да го имам достигнување, многу ми значи. Денес беше неверојатен ден“.

Синер ја обезбеди својата победа со спектакуларен сервис против еден од најголемите сервери во светот, Зверев. Синер не го испушти сервисот и се соочи со само една брејк-топка во нивните 3 часа и 46 минути на теренот.

На Синер му беа потребни неколку години да ја прилагоди својата игра на трева, но во последниве години таа очигледно стана една од неговите омилени површини. Тој ги комбинираше своите значајни подобрувања на сервисот со подобри волеи, дроп шотови и одбрана на трева.

„Единственото нешто за кое сум многу среќен е што се обидувам да дадам сѐ од себе секој ден“, рече Синер. „Понекогаш имате турнир со добар исход, а понекогаш едноставно немате. Нема ништо што навистина можете да направите во врска со тоа. Нема неуспех ако не освоиш гренд слем. Тоа е многу, многу ретко. Сега имам пет во целиот мој живот. Зборуваме за пет гренд слем турнири. Но, на крајот на денот, тоа се пет дена од толку многу други денови. Само сакаш да уживаш. Денес беше многу тежок ден. Ако изгубев, тоа е сепак одличен ден. Играњето финале на гренд слем, тоа е толку ретко и толку посебно. Затоа, за мене, никогаш не ги земам работите здраво за готово“.

Зборувајќи на теренот по поразот, Зверев беше великодушен кон својот противник. „Тој уште еднаш покажа зошто е најдобриот играч во светот“, рече тој. „Беше одлично да го споделам Централниот терен со тебе во финалето овој викенд, за жал не помина како што сакав, но пред сè ти честитам.

Имавме прилично добри два месеци, би рекол, иако го загубивме ова финале. Имавме неверојатни два месеци, влеговме во Вимблдон без при тоа да стигнеме некогаш до четвртфинале и го игравме нашето прво финале на Вимблдон. На 29 години, ова е прв пат навистина да верувам дека можам да го освојам овој трофеј [во иднина]“.