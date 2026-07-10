Синер ги уништи соништата на Ѓоковиќ за 25. грен слем во полуфиналето на Вимблдон

Новак Ѓоковиќ се врати на централниот терен, едно од местата што најмногу ја дефинираа неговата легендарна кариера, очајно надевајќи се дека има доволно енергија за да направи уште едно чудо. Неговиот настап до уште едно полуфинале на гренд слем на 39 години беше огромно достигнување, но тој сакаше повеќе. Тој секогаш сака повеќе. Прашањето беше дали неговите стари нозе ќе го дозволат тоа против најдобриот играч во светот.

Одговорот на тоа прашање дојде брзо и решително. Јаник Синер се погрижи да нема повторување на неговиот пораз од Ѓоковиќ во полуфиналето на Австралија Опен на почетокот на годината, одмаздувајќи се за тој пораз со безмилосен, ефикасен настап што го врати во финалето на Вимблдон со победа од 6-4, 6-4, 6-4. Синер, првиот носител, ќе се соочи со вториот носител и неодамнешен шампион на Ролан Гарос, Александар Зверев, во финалето, откако Германецот го победи Артур Фери со 7-6 (0), 6-2, 6-4.

Ова беше уште една демонстрација на спектакуларниот, континуиран напредок на сервисот на Синер. Тој сервираше величествено во текот на целиот натпревар, а особено неколкуте пати кога Ѓоковиќ создаде полушанси во своите сервис гемови. Тој се соочи само со една брејк-топка во целиот натпревар, на 2-1 во третиот сет, која ја спаси со ас во Т линијата пред да употреби уште два брилијантни сервиса.

Од неговата нервозна, неуредна победа во пет сета во првото коло над Миомир Кецмановиќ, Синер не изгуби сет, но исто така не се соочи со друг носител. Тука тој покажа дека, по тој проблем во Париз, повторно работи на исклучително високо ниво. Недела ќе биде седмото финале на гренд слем за Синер и тој ќе се обиде да ја освои својата петта гренд слем титула.

Во меѓувреме, Ѓоковиќ помина низ војни за да стане вториот најстар полуфиналист на Вимблдон во отворената ера по Кен Роузвол. Тој веќе одигра три тешки натпревари од четири сета само за да стигне до четвртфиналето, а потоа му беше потребна епска борба во последната фаза од неговиот натпревар против третиот носител Феликс Оже-Алијасим за да продолжи понатаму.

Откако помина пет часа и 15 минути на централниот терен во вторникот и се бореше со разни физички проблеми во подоцнежните фази од големите настани во текот на изминатите 18 месеци, ова беше сериозна загриженост. Иако Ѓоковиќ сервираше добро на почетокот, тој се движеше претпазливо во првиот сет, беше неправилен во своите удари и беше премногу пасивен. Откако топката беше во игра, Синер целосно го совлада Ѓоковиќ од основната линија.

По серија сигурни, без настани гемови, Синер ја презеде контролата врз сетот на 4-4 со игра што се претвори во мастерклас демонстрација на еден од најдобрите бекхенди на сите времиња. Тој ја отвори играта со освојување на првиот поен со одличен бекхенд што го заврши поенот по линијата, а потоа стигна до 15-30 влечејќи се назад во поенот со одличен дефанзивен бекхенд. На 15-30, се наметна во основната линија и удри бекхенд дијагонално преку теренет за да го заврши поенот. Синер го зграпчи решавачкиот брејк на сетот на својата втора брејк-топка и изведе врвен бекхенд по линијата од беспомошниот Ѓоковиќ. Неколку моменти подоцна, тој го заврши сетот без проблем.

Додека Ѓоковиќ се обидуваше да го зголеми интензитетот и да се наметне во натпреварот, си даде неколку полушанси на сервисот на Синнер, но беше нестабилен и непредвидлив во неколкуте можности што ги создаде. Водејќи со 2-1, 30-30 на сервисот на Синнер, Ѓоковиќ лесно го пронајде просечниот дроп-шот од Синнер и имаше одлична шанса со својот бекхенд да ја одбрани топката и да стигне до брејк-топка. Но не ја искористи.

Третиот сет беше со речиси истото сценарио.

Дури и сега, по толку многу години, менталитетот на Ѓоковиќ е непроменет. Тој влегува на овие турнири за да ги освои, а фактот дека само двајца играчи, Синер и Карлос Алкараз, успеаја постојано да го победуваат во овие фази, само дополнително ги потврдува неговите високи амбиции.

Сепак, на крајот од неговата кариера, без оглед на тоа дали ќе успее да ја освои својата 25-та гренд слем титула, тој ќе размисли и ќе цени колку е легендарен овој дел од неговата кариера. 39-годишник кој губи три сета од светскиот број 1, кој генерално беше толку доминантен во текот на остатокот од турнејата оваа година, е сосема логично. Сè друго што го направи на овој турнир, како и на шест од последните седум гренд слем турнири, не е. (Гардијан)