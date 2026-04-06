Синди Крафорд на 60 години се смешка од насловницата на Harper’s Bazaar China

Супермоделите од 90-тите секогаш и засекогаш ќе бидат добра идеја. Без разлика дали станува збор за Наоми Кембел која се шета по модната писта или Кристи Тарлингтон која докажува секој сантиметар од својата вредност како амбасадор на брендот Lancôme – ние ќе го прифатиме. Затоа, можете да го замислите нашето задоволство да ја видиме Синди Крафорд како се појавува на насловната страница на Harper’s Bazaar China за април 2026 година.

Свежо од насловната страница на Vogue Mexico, иконската американска убавица соработува со фотографот Ју Цаи. Сликана на плажа во Малибу, Калифорнија, Синди блеска со насмевка низ објективот на Цаи, а Петра Фланери е повикана како стилистка за фотографирање на насловната страница. На привлечната фотографија од насловната страница, Синди седи на карпите долу на брегот на Малибу во изглед од колекцијата Max Mara за пролет 2026 на Иан Грифит.

„Не е лошо!“ призна BalkaniStaCouture откако ја погледна насловната страница.

„Супермоделот Синди Крафорд во сета своја убавина и слава. Фотосесијата дава вибрации од рана пролет, сè уште не е топла, но полека се стигнува до таму“, се восхити MModa.

„Синди оди со радост на живот што го раздвижува воздухот – тоа е крајно фасцинантно. Извонредна работа“, аплаудираше членот на форумот AFWQ.

Сепак, не беа сите толку отворени. „Која година е ова?“ праша разочарано grimesisnotmymother.

„Годината кога Синди наполни 60 години и сè уште може постојано да добива насловни страници на списанија“, одговори tigerrouge.

„Уф, прекрасно! Никогаш не би можеле да ме натерате да ја мразам глетката на Синди Крафорд, а секогаш чувствувам дека има причина за славење секогаш кога некој од супермоделите од 90-тите е надвор во полна сила. Таа фотографираше прекрасно тука, ми се допаѓа осветлувањето, плажната околина и стилот. СÈ функционира“, се огласи vogue28.

Кариера обележана со препознатлив изглед

Како еден од најголемите супермодели од 80-тите и 90-тите, Крофорд – некогаш опишана од Ролингстоун како „најчистото олицетворение на човечката совршеност во нашиот еволутивен континуум“ – ја задржа својата препознатлива кафеава коса во текот на целата кариера, менувајќи ги само нијансите.

Иако го објави своето пензионирање од глобалната модна сцена во 2016 година, по повеќе од 1.000 насловни страници и безброј ревии за водечки модни куќи, таа повремено се враќаше на пистата. Во септември 2023 година, таа блесна на настанот Vogue World: London, заедно со три од нејзините колешки од „Големата петорка“ – Наоми Кембел, Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста. Петтиот член, Татјана Патиц, почина на 11 јануари 2023 година, на 56-годишна возраст. Нивниот подем кон глобална слава беше хронолошки опишан во документарната серија на Apple TV+ „Супер моделите“.

Династија на модели

Крофорд не е единствениот супермодел во семејството. Откако се омажи за претприемачот и поранешен модел Ранде Гербер во 1998 година, тие имаа син, Пресли, и ќерка, Каја.

Денес, 24-годишната Каја има необична сличност со нејзината мајка и ги следеше нејзините стапки. Таа го имаше своето модно деби на десетгодишна возраст во кампања за Young Versace, а до шеснаесетгодишна возраст одеше по пистите за најголемите модни куќи, од Шанел до Сен Лоран.

Каја неодамна откри дека и покрај нејзиното искуство, нејзината мајка не ѝ наметнува совети. „Таа не дава совети освен ако не ја прашате. Но, ако го направите тоа, бидете подготвени – таа ќе биде брутално искрена, понекогаш тешко е да се биде искрена. И обично е во право, што е иритирачко, но ми дозволува да ја повторам истата грешка што ја направи пред 30 години“, рече Каја.