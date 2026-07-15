Сиљановска – Давкова: Македонско-француското пријателство е втемелено на меѓусебна почит

15/07/2026 07:39

Претседателката Гордана Сиљановска Давкова синоќа присуствуваше не приемот по повод 14 Јули, Националниот ден на Француската Република.

– Искрени честитки до претседателот Емануел Макрон и до францускиот слободарски народ! Амбасадорот Кристоф Ле Риголер нѐ потсети на Француската револуција и нејзината длабока верба во „слободата, братството и еднаквоста“, на непресушната демократска инспирација на „Француската декларација за слободите и правата на човекот и граѓанинот“, напиша Сиљановска Давкова на Фејсбук.

Наведува дека „македонско-француското пријателство, втемелено на меѓусебна почит, особено се гради во рамките на Франкофонијата, како и низ богатата образовна, научна и културна размена“.

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