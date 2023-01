Силен земјотрес на северот на Италија

Земјотрес со јачина од 5,5 степени според Рихтеровата скала го погоди северниот дел на Италија претпладнево.

Земјотресот се случил на длабочина од 10 километри, пренесува EMSC.

Се почувствува низ целиот регион Емилија-Романга и траеше неколку секунди.

#Earthquake (#terremoto) possibly felt 29 sec ago in #Italy. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/5RpLyfavwh

— EMSC (@LastQuake) January 26, 2023