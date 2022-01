Силен земјотрес на македонско-грчката граница

Предмалку почувстуван земјотрес во нашата држава, според првичните информации епицентарот е во регионот на Битола кон грчката граница.

Според ЕМСЦ потресот е регистиран со јачина од 5,8 според Рихтер, на 2 километри длабочина, точно во 22.43 часот. Подоцна јачината беше намалена на 5,5 степени според Рихтер.

За неколку минути следуваа три помали земјотреси во истото подрачје со јачина од 3,5 потоа 4,2 и 3,1 степен според Рихтер.

Земјотресот се почувствува во повеќе македонски граднови, но и во Скопје, иако е прилично далеку од главниот град, односно 137 км јужно.

Felt #earthquake (#земјотрес) M5.5 strikes 137 km S of #Skopje (North Macedonia) 4 min ago. Please report to: https://t.co/aQJpJMSJY5 pic.twitter.com/TPbiq2F2JT

— EMSC (@LastQuake) January 9, 2022