Швјонтек и Рибакина елиминирани од Вимблдон

Лондон – Големи изненадувања го одбележаа вчерашниот ден на Вимблдон, каде од турнирот испаднаа две од најголемите фаворитки за титулата. Бранителката на трофејот, Ига Швјонтек, беше елиминирана во третото коло од Александра Еала, која славеше со 7:6, 6:2. Филипинката, која е 32. носителка на турнирот, во осминафиналето ќе игра против Јасмин Паолини.

Со овој пораз, Швјонтек нема да ја одбрани титулата освоена минатата година, а по завршувањето на турнирот ќе падне под петтото место на ВТА-листата.

Ново изненадување приреди Елиз Мертенс, која ја совлада Елена Рибакина со 7:6, 6:1.

Рибакина, која беше меѓу фаворитките на турнирот и ја освои титулата на Вимблдон пред четири години, немаше одговор на одличната игра на Белгијката.

Од Лондон пристигна и веста дека Серена Вилијамс поради повреда официјално го откажа настапот во конкуренција на двојки, каде што требаше да игра заедно со својата сестра Венус Вилијамс. Тоа значи дека љубителите на тенисот нема да имаат можност повторно да ги видат легендарните сестри заедно на тревата на Вимблдон.