Швајцарскиот претседател пристигна во Скопје

29/04/2026 11:20

Претседателот на Швајцарската Конфедерација, Ги Пармелан, претпладнево пристигна во Скопје во рамки на својата официјална посета на земјава. На скопскиот аеродром го пречека министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски.

Претседателот на Швајцарската Конфедерација, Ги Пармелан, и министерот Тимчо Муцунски / Фото: Фејсбук
„Утрово, со највисоки воени и државни почести, го пречекав претседателот Пармелан, кој заедно со неговата сопруга престојува во официјална посета на земјава, на покана на претседателката Гордана Силјановска-Давкова“,пишува Муцунски во објава на Фејсбук.

Според шефот на македонската дипломатија, посетата на швајцарскиот претседател е потврда за одличните билатерални односи меѓу двете земји и можност за нивно натамошно продлабочување.

Според агендата, претседателот на Швајцарската Конфедерација, Ги Пармелан, денеска треба да се сретне со претседателката Гордана Сиљановска-Давкова, која со највисоки државни и воени почести ќе го пречека во својот кабинет во Вила „Водно“. Потоа имаат тет-а-тет средба и средба помеѓу делегациите, по што Сиљановска-Давкова и Пармелан ќе одржат заедничка прес-конференција.

Поврзани содржини

Најчитани