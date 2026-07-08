Швајцарија на пенали ја победи Колумбија. Во четврт-финалето ќе игра со Аргентина

Фудбалската репрезентација на Швајцарија се пласираше во четвртфиналето на Светското првенство. Ја елиминираа Колумбија на пенали и во следната фаза ќе се соочат со актуелниот светски првак Аргентина. Натпреварот заврши без голови по регуларниот дел и две дополнителни 15 минути.

Во првото полувреме не видовме напаѓачка игра. Само по една вистинска шанса од секоја страна. Густаво Пуерта одлично шутираше во далечниот агол од голот на Швајцарија во 21. минута од работ на шеснаесетникот, но Грегор Кобел се исфрли и ја одврати топката во корнер. Слична ситуација имаше и на спротивната страна во 30. минута. Стрелец беше Фабијан Ридер, по грешка во одбраната на Колумбија, а ја одбрани Густаво Варгас.

Второто полувреме беше уште потесно и понекреативно од првото. Двата тима беа многу претпазливи. Натпреварот се играше без многу шанси, па немаше голови до влезот во продолженијата. Колумбијците беа подобри во продолженијата. Одлична можност имаше стоперот Џон Лукуми, кој по корнер со глава ја погоди гредата.

Швајцарците закажаа пресметка со Аргентина

Голема шанса имаше и Џаминтон Кампаз, кој доби подарок топка од швајцарскиот дефанзивец. Тој излезе очи в очи со Кобел, но ја испрати топката над голот. Следуваше пенал во кој Швајцарецот победи со 4:3. Дејвисон Санчез ја погоди гредата за Колумбија, а Кобел го одбрани ударот на Кух Ернандез. Во Швајцарија, Мануел Аканџи го промаши целиот гол.

Швајцарија во четвртфиналето ќе игра против Аргентина. Актуелните светски прваци синоќа по голем пресврт го совладаа Египет со 3:2, иако Египќаните водеа со 2:0 до 79. минута. Дуелот меѓу Аргентина и Швајцарија се игра ноќта од сабота кон недела од 15 часот по средноевропско време во Канзас Сити.