Што јадат тенисерите на Вимблдон : Од суши за појадок до дивеч

Лондон – Вимблдон, најстариот и најпрестижниот тениски турнир, продолжува оваа недела, а покрај тенисот, големо внимание се посветува на тоа што е на чиниите на стотици спортисти, кои оваа година се чини дека имаат специфични барања околу храната фокусирани на здравјето на цревата, пишува Food Bible.

Здравјето на цревата како приоритет

Според Џо Фурбер, виш менаџер за храна и пијалоци на Вимблдон, натпреварувачите сè повеќе бараат храна што е добра за варење, како што се комбуха, зелен грав и кимчи. „Здравјето на цревата и пробиотските производи се во голема побарувачка. Свесни сме за ова и секако го земаме предвид“, изјави тој за The Guardian.

Главниот готвач Сем Кент го следеше трендот на одржливост со воведување на дивеч во менито. Еленското месо, опишано од Британското здружение на елени како „едно од најодржливите меса што можете да ги купите“, беше избрано поради неговата хранлива вредност. Кент рече дека еленското месо било на менито на Вимблдон бидејќи било „богато со хранливи материи“ и содржело „навистина високо ниво на протеини“.

Суши за појадок и тестенини со торта

Играчите на Вимблдон наводно посегнуваат по суши од пастрмка од поток во Хемпшир, дури и за појадок. „Сушито е секогаш популарно кај играчите, тоа е апсолутен број еден“, рече готвачот Кент. „Не можеме да произведеме доволно од него, играчите едноставно го обожаваат“.

Тој додаде дека Вимблдон има „тим со полно работно време од готвачи на суши“ кои подготвуваат порции „во секое време од денот“, вклучително и раните утрински часови. Друго необично јадење што може да се најде во менито на спортистите е тестенината што се служи со торта одозгора, комбинација што ги држи играчите енергични за време на долгите, исцрпувачки натпревари.

Одржливост и локални производи

Вимблдон, исто така, става акцент на производите од британско потекло. Киноата и лимоновата трева се набавуваат од Северен Велс, а семето од чиа се набавува од локални земјоделци. Според Универзитетот во Њу Хемпшир, јадењето локално набавени производи го намалува јаглеродниот отпечаток поврзан со транспортот, го намалува ризикот од контаминација за време на дистрибуцијата и ја поддржува локалната заедница.