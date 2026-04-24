Што е „Полимаркет“ и зошто се вртат милијарди долари на него?

Кого ќе навреди Трамп јавно до 30 април? Дали Украина ќе се приклучи на НАТО до 2027 година? Дали Александар Вучиќ ќе ја напушти претседателската функција до полноќ на 30 јуни? Ова се само некои од 10.800 исходи што моментално ги нуди „Полимаркет“, најголемиот светски пазар за предвидување, каде што богатството се стекнува преку ноќ веќе неколку години, но и тргување со инсајдери, пишува хрватскиот портал Индекс.

Полимаркет функционира како онлајн пазар за обложување на исходите од разни настани. Корисниците не играат против „куќата“, како кај класичните обложувалници, туку купуваат и продаваат позиции на прашања со само два можни одговори: „да“ или „не“. Платформата користи криптовалута поврзана со доларот, а тргувањето се одвива преку блокчејн мрежата Полигон.

На „Полимаркет“ може да се тргува со исходи од речиси сите области на јавниот живот: политика, избори, спорт, криптовалути, економија, технологија, забава, војни и меѓународни односи. На овој начин, корисниците можат да се „обложуваат“ на тоа кој ќе победи на изборите, дали ќе заврши војната или дали компанијата ќе постигне одреден деловен резултат.

12% chance the U.S. withdraws from NATO this year. https://t.co/kwizLv1Vd9 — Polymarket (@Polymarket) April 17, 2026

Цената или девизниот курс не ја одредува самата платформа, туку ја создава односот помеѓу понудата и побарувачката меѓу корисниците. Ако многу луѓе веруваат дека нешто ќе се случи, цената на опцијата „да“ расте (и потенцијалната добивка паѓа). Ако каматата падне, цената исто така паѓа (и потенцијалната добивка расте). Корисникот не мора да чека на конечниот исход од настанот, туку може да ја продаде својата позиција порано, ако има купувач за тоа.

Војните носат повеќе пари, но и повеќе проблеми

Исто така е важно корисниците сами да не можат да отворат нов пазар или настан. Новите прашања ги одредува Полимаркет, иако корисниците можат да предлагаат идеи. За да биде прифатен предлогот, тој мора да биде јасно формулиран, да има јасен извор според кој подоцна ќе се утврди исходот и мора да има интерес за таква тема.

На пример, кога е прашано дали Ормутскиот теснец ќе биде отворен за сообраќај до крајот на април, позитивниот одговор на 17 април вредеше 28 центи. Ова значи дека облог од 1 долар на добитен облог би донел поврат од 3,57 долари (100 поделено со 28). Негативниот одговор вредеше 73 центи, што значи потенцијален поврат на облог од 1,37 долари. Секој што ќе го пропушти исходот го губи својот облог.

Основачот и извршен директор на „Полимаркет“, Шејн Коплан, призна дека индустријата за предвидување се соочува со зголемени ризици поради војната, додавајќи дека зголемената видливост носи „повеќе пари, но и повеќе проблеми“. Во неделата на израелско-американскиот напад врз Иран, корисниците на Полимаркет инвестираа 425 милиони долари само за геополитички прашања, три пати повеќе отколку претходната недела.

Виталик Бутерин, коосновач на криптовалутата Етереум и еден од инвеститорите во „Полимаркет“, изјави дека е загрижен за насоката во која се движат предвидливите пазари, предупредувајќи дека тие премногу се движат кон краткорочни крипто облози, спортско обложување и други производи кои имаат „допаминска“ вредност, но немаат вистинска социјална или информативна вредност.

Додека поддржувачите на „Полимаркет“ тврдат дека тоа е корисна алатка за следење на реалноста во реално време, критичарите предупредуваат дека платформата опасно се лизнала во шпекулации и можна злоупотреба на доверливи информации. На почетокот на февруари, Аксиос предупреди дека предвидливите пазари, меѓу кои особено Полимаркет, стануваат мотор на вирусна дезинформација на социјалните мрежи.

🚨BREAKING: Updated Ballon d’Or odds after Champions League quarter finals: 29% – Harry Kane

16% – Michael Olise

16% – Lamine Yamal

14% – Kylian Mbappé Per Polymarket pic.twitter.com/NWcmvUqnp1 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) April 15, 2026

Се обложувале на напади во кои самите учествувале

Примери за злоупотреба на привилегирани информации за инвестирање во Полимаркет се појавуваат во меѓународните медиуми речиси секојдневно. Израелскиот дневен весник Хаарец неодамна ја објави веста дека двајца офицери на израелските воздухопловни сили заработиле 244.000 долари на „Полимаркет“ во јуни минатата година, предвидувајќи напад врз Иран во кој самите учествувале.

Двајцата офицери беа обвинети, но не за стекнување финансиска корист, туку за откривање и размена на доверливи информации за операциите на израелските вооружени сили. Случајот со обложувања за конфликтот меѓу САД и Иран кон крајот на февруари оваа година привлече најголемо внимание. Блумберг објави дека шест нови сметки на „Полимаркет“ заработиле околу 1 милион долари обложувајќи се дека САД ќе го нападнат Иран до 28 февруари.

Поголемиот дел од влоговите биле купени само неколку часа пред првите експлозии во Техеран, а сите сметки биле отворени во февруари и биле исклучиво фокусирани на тие исходи. На крајот, „Полимаркет“ морал да реагира, а во март експлицитно забрани инвестирање врз основа на украдени доверливи информации и нелегални совети, како и инвестирање од луѓе кои би можеле да влијаат на исходот на некој настан.

„Нелегалните обложувања на ‘Полимаркет’ предизвикуваат загриженост за неправилното ракување со доверливи информации за националната безбедност и коцкање за прашања од живот и смрт.“

„Предвидувачките пазари замижуваа или дури и ја охрабруваа употребата на доверливи и инсајдерски информации за финансиска добивка“, напиша неодамна американскиот сенатор од Конектикат, Ричард Блументал.

Платформа вредна 20 милијарди долари

Коплан го основа „Полимаркет“ во 2020 година во Њујорк. Некое време, платформата се наоѓаше на границата помеѓу обложувалница и финансиски производ, пред на крајот да прерасне во глобален пазар за предвидување. Сопственичката структура на Полимаркет не е јавна бидејќи е приватна компанија.

Компанијата сега вреди околу 20 милијарди долари, а самиот Коплан вели дека станал свесен за тоа што создал кога корисниците на Блискиот Исток му рекле да го проверуваат Полимаркет секоја вечер за да проценат дали треба да спијат во засолниште.

Популарноста е видлива и во бројките. Обемот на тргување на сите предвидливи пазари, а „Полимаркет“ не е сам, се зголемил 130 пати помеѓу почетокот на 2024 година и крајот на 2025 година, надминувајќи 13 милијарди долари месечно. Само „Полимаркет“ имаше промет од над 22 милијарди долари во текот на првите 11 месеци од 2025 година. Платформата сега има приближно 462.600 месечни активни корисници.

Исто така, треба да се напомене дека меѓународната верзија на „Полимаркет“ е забранета во 33 земји, вклучувајќи ги САД, Велика Британија, Франција, Германија, Италија и Австралија, првенствено затоа што платформата се смета за нерегулиран обложувалник или производ сличен на финансиски дериват, за кој се потребни посебни дозволи.

Дури 84 проценти од корисниците се во загуба

И покрај растечката популарност, не се сите задоволни. Анализата на 2,5 милиони кориснички сметки на „Полимаркет“ од почетокот на април покажува дека 84 проценти од корисниците се во загуба. Само два проценти од корисниците заработиле повеќе од 1.000 долари во текот на целата нивна историја на тргување, а само 840 кориснички адреси, 0,033 проценти од вкупниот број, надминале 100.000 долари кумулативна добивка.

Во Хрватска, „Полимаркет“ и слични платформи може да се сметаат за сива зона, тие не се ниту официјално регулирани ниту забранети. Нема јавно достапни и веродостојни податоци за бројот на корисници на „Полимаркет“ од Хрватска или за тоа колку вкупно инвестирале хрватските корисници. Едно е сигурно: без оглед на правниот статус на платформата, секоја добивка остварена од хрватските корисници се оданочува во Хрватска, пишува Индекс.хр.

Сомнителни облози пред најавите на Трамп. Би-Би-Си издвои пет значајни примери

За време на вториот мандат на американскиот претседател Доналд Трамп, се вели дека трговците инвестирале милиони долари непосредно пред тој да објави големи одлуки.

Би-Би-Си анализираше податоци за обемот на тргување од неколку финансиски пазари и ги спореди со некои од најзначајните изјави на претседателот за движење на пазарот. Откри конзистентен модел на скокови во активноста, понекогаш со часови, а понекогаш и со минути пред објавите или интервјуата на социјалните медиуми да станат јавни.

Некои аналитичари веруваат дека ова има обележја на нелегално тргување од инсајдери, при што поединци инвестираат врз основа на информации што не се достапни за пошироката јавност. Други тврдат дека сликата е посложена и дека некои трговци едноставно станале повешти во предвидувањето на потезите на претседателот.

Би-Би-Си издвои пет значајни примери.

9 март 2026 година: „Војната практично заврши“

Најголемите движења беа на пазарот на нафта, особено во тргувањето со фјучерси. Девет дена по почетокот на американско-израелската војна со Иран, Трамп во телефонско интервју за Си-Би-Ес изјави дека конфликтот е „практично завршен“.

18:29 GMT: Облозите за нафта се зголемија

19:16 GMT: Трамп вели дека војната е речиси завршена

19:17 GMT: Цените на нафтата паднаа за 25%

Јавноста дозна за интервјуто дури во 19:16 GMT, кога новинарот ги објави информациите на платформата X. Трговците реагираа со продажба на нафта, очекувајќи побрз крај на конфликтот, а цената падна за околу 25%.

Сепак, податоците покажуваат дека силното зголемување на облозите за пад на цената на нафтата започнало уште во 18:29 GMT, дури 47 минути пред објавувањето. Трговците кои инвестирале во тоа време заработиле милиони долари.

23 март 2026 година: „Целосно и конечно решавање на конфликтот“

Само два дена откако се закани дека ќе ги „срамни со земја“ електраните на Иран, Трамп објави на Truth Social на 23 март дека САД имале „МНОГУ ДОБРИ И ПРОДУКТИВНИ РАЗГОВОРИ“ со Техеран за „ЦЕЛОСНО И КОНЕЧНО РЕШЕНИЕ“ на конфликтот.

Ова ги изненади и дипломатите и пазарите.

10:48–10:50 GMT: Облозите за нафта се зголемија

11:04 GMT: Трамп најавува „целосно решение“

11:05 GMT: Цената на нафтата падна за 11%

Веднаш по објавата, берзите пораснаа, додека цената на американската референтна нафта нагло падна. Би-Би-Си потоа објави дека веќе 14 минути пред објавата, е забележан невообичаено голем број облози за пад на цените на нафтата. Сличен модел беше забележан и во тргувањето со нафтата од Брент.

„Овие трансакции беа секако необични“, изјави еден аналитичар за Би-Би-Си во тоа време.

9 април 2025 година: Пауза за „Денот на ослободувањето“

Слични модели се забележани надвор од контекстот на војната на Блискиот Исток. На 2 април минатата година, Трамп го објави таканаречениот Ден на ослободувањето, пакет царини за стоки од речиси секоја земја во светот, по што берзите глобално паднаа.

Една недела подоцна, тој објави 90-дневна „пауза“ за сите земји освен Кина, по што берзите нагло пораснаа. Референтниот индекс S&P 500 скокна за 9,5%, еден од најголемите еднодневни скокови од Втората светска војна.

18:00 BST: Трговците почнуваат да купуваат за растот на берзата

18:18 BST: Трамп објави укинување на царините

18:19 BST: Берзата достигна историски максимум

Податоците покажуваат дека во периодот пред објавувањето, имало невообичаено голем број облози на индексниот фонд S&P 500. Бројот на трансакции скокнал на повеќе од 10.000 во минута, во споредба со стотиците претходно.

Некои трговци инвестирале повеќе од 2 милиони долари во растот на берзата, и покрај претходните седум дена пад. Се проценува дека можеле да заработат речиси 20 милиони долари.

Подоцна истата недела, неколку демократски сенатори побараа од Комисијата за хартии од вредност (SEC) да испита дали најавите на претседателот „ги збогатиле инсајдерите и пријателите на администрацијата на сметка на американската јавност“.

3 јануари 2026 година: Мадуро е уапсен

Декември 2025 година: Отворена е сметка на Burdensome-Mix

2 јануари 2026 година: Сметката инвестира 32.000 долари за отстранување на Мадуро

3 јануари 2026 година: Мадуро е уапсен, добива 436.000 долари

Растечката популарност на онлајн пазарите за предвидување, исто така, привлече внимание.

Платформи како „Полимаркет“ (Polymarket) и „Калши“ (Kalshi) овозможуваат обложување на настани кои се движат од времето до надворешната политика на САД.

Синот на претседателот, Доналд Трамп помладиот, е инвеститор во „Полимаркет“ и член на неговиот советодавен одбор, а е и советник на „Калши“. Во декември 2025 година, еден корисник отвори сметка на Burdensome-Mix и почна да се обложува на отстранување на венецуелскиот претседател Николас Мадуро од власт на крајот од годината.

Помеѓу 30 декември и 2 јануари, тој инвестирал вкупно 32.500 долари. Кога американските специјални сили го уапсија Мадуро следниот ден и го соборија од власт, корисникот заработил 436.000 долари. После тоа, сметката го променила името и повеќе не била активна.

28 февруари 2026 година: Напад врз Иран

Февруари 2026 година: Шест сметки отворени на „Полимаркет“

28 февруари: Заедно заработуваат 1,2 милиони долари

Според анализата на Bubblemaps, шест сметки биле отворени во февруари и сите се обложувале на американски напад врз Иран до 28 февруари. Кога Трамп го потврди нападот, сметките заедно заработиле 1,2 милиони долари.

Пет сметки потоа престанаа да тргуваат, додека една заработи дополнителни 163.000 долари со правилно предвидување на прекин на огнот меѓу САД и Иран до 7 април. „Полимаркет“ изјави за Би-Би-Си дека ги одржува „највисоките стандарди за интегритет на пазарот“ и соработува со регулаторите.

Во март, „Полимаркет“ и „Калши“ воведоа нови правила против тргување со инсајдери. Пазарите за предвидување ги надгледува Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC). CFTC не одговори на барањето на Би-Би-Си, но претседателот на телото неодамна изјави дека имаат „нулта толеранција“ за измама и тргување со инсајдери.

Исто така, беше објавено дека минатиот месец Белата куќа испратила интерна е-пошта до вработените во која ги предупредува да не користат привилегирани информации за обложување. Портпаролот Дејвис Ингл во тоа време изјави дека „сите инсинуации за такво однесување без докази се неосновани и неодговорни“.

Тешко е да се докаже

Тргувањето од инсајдери е забрането во САД од 1933 година, а забраната беше проширена во 2012 година за да ги вклучи и владините службеници, но до денес никој не е гонет според таа одредба.

Пол Один, професор по финансиско право на бизнис школата ESSEC, вели дека ваквите случаи се тешки за докажување. „Финансиските власти нема да покренат постапка ако не можат да го утврдат изворот на информациите“, рече тој.

Ниту една американска финансиска институција со која контактираше Би-Би-Си не го потврди постоењето на истрагите. „Можете да имате големи трансакции кои јасно сугерираат дека некој знаел што ќе објави Доналд Трамп. Но, веројатноста е дека никој нема да биде гонет“, тврдеше Один. (Би-Би-Си)