Шпанија ја победи Франција и се пласираше во финалето на Светското првенство

Шпанија е првиот финалист на Светското првенство откако вечерва ја победи Франција со 2-0 во полуфиналето во Далас. Во натпревар во кој целосно доминираа, Шпанците славеа со головите на Микел Ојарзабал од пенал и на Педро Поро, со што се пласираа во своето второ финале во историјата на натпреварувањето. Французите одиграа непрепознатливо лоша игра и практично им снемаа вистински можности.

Шпанија ќе игра против победникот од натпреварот помеѓу Аргентина и Англија во нивното второ финале на Светското првенство. Франција ќе игра против поразениот од тој натпревар за третото место. Вечерашниот пораз ја прекина серијата на Франција од две последователни финалиња, оставајќи ги Западна Германија (1982-1990) и Бразил (1994-2002) како единствените две репрезентации со три последователни финалиња на Светските првенства.

Шпанија ја презеде контролата врз топката од самиот почеток, додека Франција имаше големи проблеми со одбраната на противникот. Клучниот момент се случи во 20-тата минута. Лукас Дињ не успеа да го одбрани лесното центрирање, Ламин Јамал се приближи до него и ја зеде топката, по што францускиот дефанзивец невнимателно го удри по што беше досуден пенал.

2010 winners, Spain, are through to their second @FIFAWorldCup final in history! 👏🇪🇸 pic.twitter.com/kT7KGJOajX — FIFA (@FIFAcom) July 14, 2026

Микел Ојарзабал беше сигурен изведувач, кој ѝ донесе водство на Шпанија во 22-та минута. Иако голманот Маињан ја предвиде страната, ударот беше прецизен и силен. Тоа беше петтиот гол на Ојарзабал на турнирот, што го прави само третиот Шпанец со најмалку пет гола на едно Светско првенство, по Емилио Бутраген (1986) и Давид Виља (2010).

Дополнителни проблеми за Франција пристигнаа во 30-тата минута, кога централниот бек Вилијам Салиба мораше да ја напушти играта поради повреда, а беше заменет од Лакроа. До крајот на полувремето, Шпанците продолжија да ја контролираат играта, додека Французите беа безопасни и не успеаја да создадат конкретна закана.

Доминацијата на Шпанија беше крунисана во 58-мата минута. Педро Поро одигра еден-два со Дани Олмо, кој успеа да ја додаде топката и покрај остриот старт на Дајот Упамекано. Поро тргна сам пред Маињан и го зголеми резултатот на 2:0 со прецизен шут. Три минути подоцна, Јамал постигна трет гол, но беше поништен поради офсајд.

Дури по вториот примен гол, Франција почна да притиска, но Шпанија беше феноменална во сите фази од играта. Тие целосно ги отсекоа најдобрите играчи од тимот на Дешан, тим кој беше фаворит за титулата пред полуфиналните средби.

Французите ја пропуштија својата најголема можност да го намалат резултатот во 81-та минута. Унаи Симон истрча од голот и практично со глава ја испрати топката до Дезире Дуе, кој шутираше во празната мрежа, но шпанскиот голман успеа да се врати и да го одбрани неговиот удар.

Беспомошноста на францускиот капитен Килијан Мбапе беше сумирана во 86-та минута, кога намерно го удри голманот Симон додека додаваше и доби жолт картон. Резултатот остана непроменет до крајот на натпреварот и Шпанија заслужено го прослави својот влез во финалето.