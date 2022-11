Шокантно видео за полициската бруталност во Иран

Иранските власти наредиле истрага за видеото на кое се гледа како полицајци дивјачки тепаат демонстрант, за кое групите за човекови права велат дека ја разоткриле чистата бруталност на полициската репресија против протестите предизвикани од смртта на Махса Амини.

Иран е потресен од повеќе од шест недели протести по смртта на Амини, која беше уапсена од озлогласената полиција за морал во Техеран, а движењето сега се смета за најголем предизвик за раководството на Исламската Република од револуцијата во 1979 година.

Активистите велат дека десетици се убиени, а илјадници уапсени во акцијата на безбедносните сили кои се обвинети дека пукале врз демонстрантите од непосредна близина, удирајќи ги со палки и други злоупотреби.

Видеото кое се појави доцна во вторникот на социјалните мрежи, снимено ноќе на мобилен телефон наводно во област на Техеран, прикажува одред од околу десетина полицајци во уличка како клоцаат и тепаат човек со палките, додека другите полицајци на мотори гледаат.

A video shared by Iranian activist @AlinejadMasih, reportedly filmed in Tehran's Naziabad neighborhood, shows security forces brutally beating a protester, running over his body with motorcycle, and shooting at him directly. pic.twitter.com/A3rUoYPEnb

— Iran International English (@IranIntl_En) November 1, 2022