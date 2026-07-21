Шест повредени во невремето во Скопје примени во болница, тројца се пуштени дома

21/07/2026 20:17
Фото: Б. Грданоски

 Шест повредени во невремето во Скопје се донесени во Универзитетската Клиника за хируршки болести „Св. Наум Охридски” кои се со посекотини и набиеници. Сите лица се третираат амбулантски, изјави за МИА, директорот на Клиниката, д-р Небојша Настов.

Тројца од повредените по амбулантскиот преглед, се пуштени дома, а тројца се во фаза на испитување.

– Сите се во стабилна состојба. Првично не оддаваат впечаток дека ќе бидат задржани на натамошно лекување. Еден пациент е повреден при пад на дрво и го закачиле гранките, еден е повреден од лим кој паднал од некој покрив, а еден е повредени од паднати керамиди, додаде д-р Настов за МИА.

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