Шакира ја пее официјалната песна на Светското фудбалско првенство 2026

08/05/2026 16:33

Колумбиската поп-ѕвезда Шакира ја откри официјалната песна на Светското фудбалско првенство во САД, Канада и Мексико, до чиј почеток останува нешто повеќе од еден месец. Песната насловена „Dai Dai“ се најавува како химна на претстојниот Мундијал, на кој за првпат ќе играат 48 репрезентации.

Песната и официјално ќе биде промовирана на 14 мај, а во неа учествува и нигерискиот пејач Бурна Бој.

Ова е втора соработка на Шакира со ФИФА откако таа ја испеа и официјалната песна на СП 2010 во Јужна Африка, „Waka Waka (This Time for Africa)“, која беше голем хит.

