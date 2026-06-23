Сензационална размена во НБА. Адетокунбо ги напушта Бакс по 13 години

Милвоки Бакс ги разменуваат иконите на франшизата Јанис Адетокунбо и Боби Портис со Мајами Хит во замена за Тајлер Херо, Кел’ел Вер, Хаиме Жакес Џуниор, Каспарас Јакуционис, три пика од првата рунда на драфтот, еден пик од размена и еден пик од втората рунда, потврдија извори. Со оваа сензационална размена, Хит добиваат нова суперѕвезда и стануваат еден од главните фаворити за шампионската титула, пишува ЕСПН.

Хит им испраќаат на Милвоки незаштитени пика од првата рунда во 2031 и 2033 година, 13-тиот пик на овогодинешниот НБА драфт, кој се одржува во вторник, право да разменуваат пик од 2030 година и пик од втората рунда во 2033 година. Договорот е постигнат директно помеѓу двата клуба, без вклучување на трета страна, и официјално ќе биде финализиран на 6 јули, што остава можност размената да се продолжи дотогаш.

Претседателот на Хит, Пет Рајли, на тој начин успеа да донесе уште едно големо име во Мајами, продолжувајќи низа спектакуларни аквизиции во изминатите 30 години, меѓу кои беа Леброн Џејмс, Шакил О’Нил, Крис Бош, Алонзо Морнинг и Џими Батлер.

Рајли сега ќе го спои двократниот МВП во лигата и МВП во финалето во 2021 година со Бама Адебајо за да формираат напаѓачки тандем на врвот на Источната конференција. Откако беше објавена веста, шансите на Хит да ја освојат титулата кај обложувалниците веднаш се зголемија.

Бакс започнуваат нова ера со оваа размена, а четири играчи во своите дваесетти години пристигнуваат во Милвоки. Тајлер Херо (26), кој порасна во областа на Милвоки, беше Ол-стар во 2025 година и имаше просек од 19,5 поени во седум сезони со Хит.

Тој одигра само 33 натпревари минатата сезона поради операција на стапалото. Хаиме Жакес помладиот (25) беше втор најдобар шести играч во лигата минатата сезона со просек од 15,4 поени, 5 скока и 4,7 асистенции. Центарот Кел’ел Вер (22) забележа 11 поени и 9 скока, додека Каспарас Јакуционис (20), 20-тиот избор на минатогодишниот драфт, имаше просек од 6,2 поени за 17,8 минути по натпревар.

Генералниот менаџер на Бакс, Џон Хорст, во последните недели беше во сериозни разговори со два клуба на листата на желби на Адетокунбо: Хит и Бостон Селтикс. Селтикс агресивно се обидоа да го добијат Гркот, нудејќи пакет што вклучуваше Џејлен Браун, најкорисен играч на финалето во 2024 година и два избори од првата рунда.

Сепак, Бакс се одлучија за понудата на Хит бидејќи тоа ќе им донесе поголема флексибилност, помлади играчи под долгорочни договори и значителен број избори на идните драфтови. Притоа, тие го избраа патот на долгорочно градење тим наместо пакет кој би бил фокусиран на моментален успех.

Овој потег означува крај на напнатиот однос помеѓу Адетокунбо и Бакс, кој траеше повеќе од една година. Иако тој го водеше Милвоки до првата шампионска титула по 50 години во 2021 година, неговата фрустрација се зголеми поради неуспехот на тимот да се пласира во плејофот во последните сезони.

Адетокунбо и неговиот агент Алекс Сарацис ги информираа Бакс во мај 2025 година дека сака размена бидејќи верува дека разделбата е најдобрата опција за двете страни. И покрај напорите на менаџментот да го задржи, вклучително и отпуштањето на Дамијан Лилард минатото лето за да се направи простор за засилувања, Адетокунбо не се предомисли.

Во текот на минатата сезона, која Бакс ја завршија со 32-50 и го пропуштија плејофот, неговите барања за заминување стануваа сè погласни. Додека јавно ја изразуваше својата лојалност, приватно инсистираше на размена. Ситуацијата ескалираше по повредата на коленото во март, кога тој и тимот не се согласија за неговото враќање на теренот. На крајот, ко-сопственикот Џими Хаслам постави ултиматум – или ќе потпише продолжување на договорот или ќе биде продаден пред драфтот, што на крајот се случи.

Адетокунбо, 31, го напушта Милвоки по 13 сезони во кои се разви од непознат талент до еден од најдобрите играчи во светот, освојувајќи две награди за најкорисен играч, наградата за одбранбен играч на годината и една шампионска титула. Со неговото заминување и она на Боби Портис, Бакс се без ниту еден играч од шампионскиот тим во 2021 година. Јанис, кој ќе има право да потпише четиригодишно продолжување на договорот од 275 милиони долари, почнувајќи од јануари, сега се приклучува на тимот од Мајами кој заврши на 10-то место на Истокот минатата сезона и го пропушти плејофот.