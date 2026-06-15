Сензација на Светското првенство: Шпанија – Зеленортски Острови 0:0

Шеесетиседмо рангираната селекција во светот, репрезентацијата на Зеленортските Острови остана непоразена во дуелот против второрангираната Шпанија која е еден од главните фаворити на Светското фудбалско првенство. Ова е до сега најголемата сензација на Мундијалот што се игра во САД, Мексико и Канада.

Фудбалските репрезентации на Шпанија и Зеленортските Острови одиграа нерешено без голови во првото коло од Групата Х на Светското првенство.

Шпанија го започна натпреварот со силен состав, иако големи имиња како Дани Олмо, Ламине Јамало и Нико Вилијамс беа на клупата од самиот почеток. Сепак, тренерот Луис де ла Фуенте има многу широк состав и започна со Гави, Педри и Феран Торес како напаѓачи. Сепак, во првото полувреме, Зеленортските Острови не им дозволи многу на Шпанците. Дури во 39-тата минута европските шампиони создадоа одлична шанса. Кукурела со глава ја врати топката од далечната статива кон средината, а Феран Торес ја погоди гредата. Микел Ојарзабал исто така шутираше во истата акција, но неговиот обид беше одбранет од одличниот 40-годишен голман Возиња. Тој имаше уште две интервенции до крајот на првото полувреме. Тој го одбрани ударот со глава на Лапорт по корнер и уште еден удар од 10 метри на Феран Торес.

Мачењето на Шпанците продолжи и во останатиот дел од натпреварот, а нивниот тренер Де ла Фуенте во 71. минута реши во игра да ја испрати големата ѕвезда Ламине Јамала, кој поради повреда не игра фудбал последните два месеци. Шпанија напаѓаше и бараше гол вреден три бода, но до крајот не го најде патот до противничката мрежа.

Точно на полноќ се игра вториот натпревар од првото коло од оваа група, а за бодови во Мајами ќе се борат Саудиска Арабија и Уругвај. Второто коло е закажано за 21 и 22 јуни, а ќе се сретнат Шпанија – Саудиска Арабија и Уругвај – Зеленортските Острови.