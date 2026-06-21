Селекторот не беше проблем: Тунис пак изгуби, сега 4:0 од Јапонија

Можеби селекторот не беше проблемот, на крајот на краиштата. Тунис го отпушти Сабри Ламуши по поразот од Шведска минатата недела со 5-1, назначувајќи го Ерве Ренард за седми менаџер откако започнаа квалификациите. Но, се покажа дека несигурниот тим на кој му недостасува одбранбена сила, без оглед кој и да треба да ги одржи прес-конференциите. Тунис беше убедливо поразен од јапонскиот тим инспириран од централниот напаѓач на Феенорд, Ајасе Уеда, кој постигна два гола и ја предводеше линијата со интелигенција и имагинација.

Ренар имаше само три дена со своите играчи. Тој можеби направи херојски дела за да го освои Африканскиот куп на нации со Замбија во 2012 година, а три години подоцна стана првиот менаџер кој освои два Купа на нации со различни тимови, завршувајќи ја 23-годишната суша на трофеи на Брегот на Слоновата Коска. Но, тој не е, како што нагласи, „магионичар“.

Обидите да се пробие во мејнстримот на францускиот фудбал со Сошо, Лил и женската репрезентација на Франција пропаднаа, а 57-годишникот се чини дека прифатил дека неговата улога сега е со земјите аспиранти во Африка и Блискиот Исток, а не на врвот на европската игра. Не дека за овој хаос, во реална смисла, може да се обвини Ренар. Тој е само добро платен да се обиде да објасни како Тунис веќе е надвор од Светското првенство.

На крајот, Ренар едноставно изгледаше резигниран. „Се надевавме на подобра реакција, подобар настап“, рече тој. „За жал, резултатот беше тежок, но ова ја одразува разликата меѓу тимовите. Денес ни недостасуваше добра одбранбена организација. Во првите 20 минути од второто полувреме бевме поригорозни, но тоа не беше доволно“.

Ова беше меѓник за Светското првенство, 1.000-ти меч во неговата историја. Она што започна во студеното Монтевидео со натпревари меѓу Франција и Мексико и САД и Белгија, пристигна, 96 години подоцна, во жешкиот Монтереј со најголемата победа за азиска репрезентација во историјата на турнирот.

Денот пред натпреварот, силна и долготрајна грмотевица доведе до поплавување на стадионот и го претвори главниот пристапен пат во бесен порој. Единствениот доказ за тоа на денот на натпреварот, сепак, беше слој од кал врз асфалтот и бетонот.

„Играчите не размислуваа премногу противникот и беа во можност целосно да покажат што сакаа да направат“, рече воодушевениот Хаџиме Моријасу, селектор на Јапонија. Јапонија требаше да добие казна во рок од 70 секунди откако Уеда беше прегазен од Елиес Скири додека се обидуваше да сврти – мистериозно недосудување од романскиот судија Иштван Ковач и уште помистериозно неинтервенирање од страна на ВАР за очигледен фаул – но сепак поведоа во рок од четири минути.