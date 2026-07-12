Секој Бугарин станал побогат за 25% за последните 5 години

Скоро еден милион луѓе ширум светот се приклучија на клубот на милионери во долари во 2025 година, според најновиот Извештај за глобалното богатство 2026 од швајцарската банка UBS. Ова значи дека во текот на изминатата година, во просек, над 2.680 луѓе дневно, или 112 на час, достигнаа нето вредност од најмалку 1 милион долари, објави БГНЕС.

Соединетите Американски Држави повторно придонесоа најмногу за овој раст, каде што бројот на милионери во долари се зголеми за 441.078 луѓе. Така, Американците претставуваат над 40% од сите приближно 57,5 ​​милиони милионери (во долари) вклучени во студијата на UBS.

Европа, исто така, известува за значително зголемување, иако со различни стапки. Во апсолутни бројки, Велика Британија води со над 43.000 нови милионери, по што следат Франција и Шпанија со над 32.000 секоја. Италија и Германија се исто така меѓу првите десет земји со најголем пораст во светот, секоја со над 24.000 нови милионери. Ова значи дека во просек, во Велика Британија се создаваат 118 нови милионери секој ден, 95 во Франција, 90 во Шпанија, 67 во Италија и 66 во Германија.

Сепак, процентуално, сликата е поинаква. Најбрзо растечкиот број милионери е во Источна Европа. Литванија е на врвот на глобалната ранг-листа со зголемување од 8%, што значи 921 нови милионери со долар за само една година. Следуваат Турција со раст од 6,4% и 5.650 нови милионери, Латвија со 5,7% и 1.131 нови милионери, Унгарија со 5,3% и 1.349 нови милионери, како и Ирска со 5,2%, каде што 9.491 лица се придружија на групата најбогати. Полска известува за зголемување од 4%, а Грција – 3,5%.

Во овој контекст, Бугарија не е меѓу земјите со најбрзо растечки број на милионери. Сепак, земјата има значително подобри резултати по друг клучен индикатор. Според UBS, реалното просечно богатство на возрасен Бугарин се зголемило за над 25% помеѓу 2020 и 2025 година, што ја става Бугарија меѓу европските земји со најсилен раст на благосостојбата во последните пет години. Ова ја става земјата меѓу Хрватска, Латвија и Норвешка, кои исто така забележаа значително зголемување на богатството на домаќинствата.

Според аналитичарите на UBS, бројот на милионери не е доволен сам по себе за да ја опише реалната финансиска состојба на една земја. Тој е под влијание на голем број фактори, вклучувајќи ги цените на недвижностите, распространетоста на сопственоста на домот, приватните пензиски заштеди, пристапот до финансиските пазари и даночните олеснувања за инвестиции. Затоа земјите можат да видат значително зголемување на вкупното богатство без тоа нужно да се претвори во брзо зголемување на бројот на милионери во долари.

Извештајот, исто така, покажува дека Западна Европа останува втор најголем центар на богатство во светот по Соединетите Американски Држави. Регионот е дом на речиси 15 милиони милионери, што претставува околу една четвртина од сите милионери вклучени во студијата.