Се продаваат запленетите станови на поранешниот премиер Никола Груевски

Агенцијата за управување со одземен имот повторно објави датум за лицитација за продажба на трите запленети станови на поранешниот премиер Никола Груевски. Становите, кои беа конфискувани во судскиот предмет „Плацеви на Водно“ ќе се продаваат на лицитации закажани за 29 јули, во 9, 11 и во 13 часот.

Според огласот, сите станови се на иста адреса на Водно, најголемиот има 200 квадтарни метри, вториот е малку помал, 199 квадратни метри, а најмалиот е од 155 квадратни метри. Сите станови имаат големи тераси, над 40 квадратни метри.

Почетната цена за првиот стан е 52,3 милиони денари или околу 850 илјади евра, за вториот е 52 милиони денари, а за третиот стан е 46,7 милиони денари или околу 760 илјади евра.

Недвижностите на Груевски ќе се понудат на продажба по вторпат, откако првата аукција пред една година беше без успех.

СДСМ: Вистинскиот имот на Груевски е надвор од Македонија