Се повлекува механизацијата од Дошница, активистите најавуваат протести во Скопје ако по изборите продолжи да се гради

Приватната фирма која изнајмуваше машини за изградба на хидроелектраната на реката Дошница си ја повлекува механизацијата од терен, објавија од организацијата „Чејнџмејкерс фор ол“ на својот профил на Фејсбук. Тие ја поткрепиле објавата и со фотографии на кои се гледа како со камион се тргаат машини од терен. Иако, според нив, ова е резултат на народниот отпор, тие велат дека битката за Дошница не е завршена и бараат Владата да ја поништи дозволата за градба на хидроелектраната.

„Досега целта е исполнета, градежни активности нема. Веројатно оваа приватна фирма, која ја изнајмил инвеститорот, не сака да биде на ѕидот на срамот на уништување на природата, па затоа си ја повлекуваат механизацијата. Овој чекор е добар пример, се заблагодаруваме за нивната свесност, но тука не е завршена нашата борба. Треба да се повлечат сите машини од терен“, вели Марина Томова од „Чејнџмејкерс фор ол“ за Мета.мк.

Според активистите, овој чекор е направен за да се намали тензијата, односно да се смири ситуацијата сега во периодот на предизборие. Сепак, оттаму велат дека најважно е да се раскине договорот за концесија со концесионерот.

„Ако тоа не се случи, ќе возратиме со поголем удар. Во моментов многу е важна правната битка. Барамед укинување на дозволата, а најавуваме и протести во Скопје пред Министерството за животна средина и просторно планирање. Датумот не го откриваме“, велат активистите.

Мета.мк неодамна објави фотографии и видеа од изворите на Дошница, како и од локациите „Баров Дол“ и „Папрад“ на кои Владата одобрила да се градат две мали хидроцентрали на Кожуф планина. Овој регион, богат со ендемски видови и биолошка разновидност, веќе 50 дена го штитат еко-активисти од целата земја, свесни дека изградбата ќе значи уништување на биодиверзитетот и исчезнување на уникатни животински и растителни видови.

Двете локации се наоѓаат недалеку од изворите на Дошница, во недопрена природа, односно во голем дел подрачје на кое човечка нога не стапнала. Изворите на реката се наоѓаат во општина Кавадарци. Така, со одлука и амин на Владата и општина Кавадарци, во 2019 година било одобрено оваа речна питка вода да се користи за производство на електрична енергија. Во тоа време коалициони партнери во Владата беа СДСМ и ДУИ на чело со Зоран Заев и Али Ахмети, а градоначалник на Кавадарци и тогаш беше Митко Јанчев од ВМРО-ДПМНЕ, кој воедно ќе биде кандидат на партијата и на локалните избори во октомври.