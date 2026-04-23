Сакате да работите во Хрватска? Ќе мора да полагате хрватски јазик

Денеска, владата достави измени на Законот за странци до Парламентот за конечно читање, кои, како што истакна премиерот Андреј Пленковиќ, претставуваат чекор напред во системот за вработување, задоволувајќи ги потребите на пазарот на трудот и почитувајќи ги сите безбедносни аспекти.

„Не станува збор само за усогласување со нормативната рамка на ЕУ, туку е и чекор напред во подобрувањето на системот за вработување, задоволувајќи ги потребите на пазарот на трудот, заштитувајќи ги странските работници, но и задржувајќи ја постојната странска работна сила и почитувајќи ги сите безбедносни аспекти“, рече премиерот на седницата.

Тој, исто така, најави претстојно усвојување на Законот за сузбивање на непријавената работа и нагласи дека комбинацијата од овие две законски решенија ќе внесе ред на пазарот на трудот.

Во споредба со првото читање, новата карактеристика на конечниот закон е бришењето на одредбата според која работодавачот не би можел да добие нови дозволи за престој и работа ако е на таканаречената црна листа во период од една година од моментот кога инспекторатот утврдил постоење на неправилности. Ова, од друга страна, рече вицепремиерот и министер за внатрешни работи Давор Божиновиќ, ќе биде регулирано со Законот за сузбивање на непријавена работа.

Долгорочна виза за возачи на камиони и автобуси

Друга важна промена, додаде тој, е тоа што професионалните возачи на камиони и автобуси кои се државјани на трети земји ќе можат да добијат долгорочна виза со важност до една година, која ќе биде отповикана доколку се користи спротивно на целта за која е издадена.

„Долгорочните визи ќе им се издаваат на возачи кои се државјани на трети земји од безвизниот режим кои се земји безбедни за безбедност и миграција, под услов да ја докажат целта на нивниот престој во Хрватска и да имаат патничко здравствено осигурување“, рече министерот.

Измените на Законот за странци воведуваат систем за спроведување длабински проверки на државјани на трети земји на надворешните граници, доделување азил на границата и постапка за враќање на границата за државјани на трети земји на кои им е одбиен азил. Што се однесува до пазарот на трудот, промените треба да резултираат со административно олеснување на сите засегнати страни од постапката за лиценцирање, нејзино поефикасно спроведување, но и подобро ниво на заштита за работниците – државјани на трети земји.

Задолжителен испит по хрватски јазик, полесна промена на работодавач

За странските работници, како услов за продолжување на дозволата, се воведува обврска за учење и полагање испит по хрватски јазик по една година престој во Хрватска, а исто така е можно полесно да ги менуваат работодавачите по шест месеци работа кај првиот работодавач без потреба од издавање нова дозвола за престој и работа. Дозволената невработеност на странските работници за време на важењето на дозволата се продолжува на три месеци, или на шест месеци ако дозволата важи повеќе од две години.

Странски работник на кој му е издадена дозвола за дефицитарна занимање повеќе нема да може да работи со таа дозвола во подрачјето на оние полициски управи каде што таа занимање не е дефицитарна, ниту во подрачјето каде што не е спроведен тест на пазарот на трудот. Административни олеснувања ќе има и во случаи на издавање дозволи за сезонски работи, кои досега се издаваа за период до една година, а ќе важат три години доколку станува збор за истиот странски работник и истиот работодавач кај кој сезонскиот работник ќе може да работи до 90 дена во календарската година или до девет месеци годишно.

Рокот за решавање на барањето за дозвола е до 90 дена.

Обврската за известување на полициската администрација за раскинувањето на договорот за вработување повеќе нема да биде на странскиот државјанин, туку на работодавачот, и тоа електронски, преку системот e-Citizens. Странскиот работник ќе мора да го извести CES во рок од пет дена од раскинувањето на договорот за вработување. Доколку одбие работа во CES, ја губи лиценцата.

За издавање позитивно мислење од страна на CES, се зголемува соодносот на вработени домашни работници – позитивно мислење за вработување на странски работник ќе се издаде ако бројот на вработени со полно работно време на хрватски државјани, државјани на земји-членки на ЕЕА или Швајцарската Конфедерација е најмалку 10 проценти од бројот на вработени работници на државјани на трети земји. Приливот на трансакциската сметка за правни лица е пропишан во минимален износ од 100.000, а за физички лица од 40.000 евра, а потребно е тоа да се докаже во последните 12, не повеќе од шест месеци.