Русите палат житни полиња во окупираните украински територии

Украински функционер ги обвини руските сили за палење на житните полиња во окупираниот југоисточен регион Запорожје.

Олег Николенко, портпарол на украинското министерство за надворешни работи, објави фотографии од големо поле со жито во пламен.

Russia’s troops set fire to grain fields in Ukraine’s fertile Zaporizhzhia region. Remember this picture every time Russians say they care about global food security. Millions of people across the world will face hunger – because Russia launched a brutal war against Ukraine. pic.twitter.com/8BktmNCM79

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 8, 2022