Русија ја запре испораката на гас за Европа преку гасоводот во Полска

Рускиот „Гаспром“ ќе престане да транспортира природен гас преку делот на гасоводот „Јамал-Европа“ што минува низ Полска, објави во четвртокот државниот гасен гигант.

Најавата доаѓа еден ден откако Русија соопшти дека санкционира повеќе од 30 енергетски компании – вклучувајќи ја и полската „ЕуРоПол Гас“, сопственик на полскиот дел од гасоводот „Јамал-Европа“ – како одмазда на западните мерки усвоени поради инвазијата на Москва на Украина.

„За Гаспром ова значи забрана за користење на гасовод во сопственост на ‘ЕуРоПол Гас’ за транспорт на руски гас низ Полска“, се вели во соопштението на портпаролот на „Гаспром“, Сергеј Купријанов.

Купријанов, исто така, ја обвини Полска за „постојано“ кршење на правата на „Гаспром“ како акционер на „ЕуРоПол Гас“ со санкционирањето на рускиот енергетски гигант кон крајот на април.

Санкциите, наметнати поради инвазијата на Москва на Украина, го блокираа „Гаспром“ „да ги користи своите права поврзани со акциите и да добива дивиденди“, рече Купријанов.

Европа увезува голем дел од својот природен гас од Русија, богата со енергија, а нејзината зависност е под зголемена критика по инвазијата на Москва на Украина.

Германскиот министер за економија Роберт Хабек во четвртокот ја обвини Русија дека ја користи енергијата како „оружје“.

Истиот ден, украинскиот министер за надворешни работи Дмитро Кулеба ја повика Европа да го прекине своето потпирање на рускиот гас и да го прекине „енергетскиот кислород“ на Москва.

Гасоводот „Јамал-Европа“ може да пренесе до 33 милијарди кубни метри гас од полињата на рускиот полуостров Јамал и западен Сибир преку Белорусија и Полска до Германија.

Русија, исто така, може да испорачува гас директно до Германија преку гасоводот „Северен тек“ што минува под Балтичкото Море.

Operators on Thursday reported a drop in gas supplies from Russia via a key Ukrainian pipeline to Europe for a second day in a row.

Операторите во четвртокот пријавија пад на испораките на гас од Русија преку клучниот украински гасовод до Европа втор ден по ред. (АФП)