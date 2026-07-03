Роналдо го тешеше Модриќ. Еве што му кажа

Торонто – Ппртугалија ја победи Хрватска со 2-1 во 1/16 финалето на Светското првенство. Иван Перишиќ ѝ донесе водство на Хрватска во 53-тата минута. Кристијано Роналдо израмни од пенал во 68-мата минута, а Гонсало Рамос го постигна голот за Португалија во четвртата минута од судиското продолжение. Португалија ќе игра против Шпанија во осминафиналето, која ја победи Австрија во четврток вечерта.

Драматичната елиминација на Хрватска особено го погоди Лука Модриќ. Капитенот играше на своето шесто Светско првенство на 40-годишна возраст, а натпреварот против Португалија беше негов 202-ри за Хрватска. Се чини дека ќе биде последен. Затоа Модриќ тешко го поднесе поразот, особено овој. По натпреварот, Кристијано Роналдо (41) му пријде, го прегрна и го утеши.

Сè победија заедно

Беше јасно дека нешто му кажува и дека Модриќ го одобрува тоа, но не беше јасно што. По натпреварот, Роналдо откри што му рекол: „Играв со Модриќ многу години. Прекрасно е да го гледам како сè уште игра на врвно ниво.

Му реков: Лука, честитки. Ти посакувам се најдобро во остатокот од твојата кариера.“ Модриќ и Роналдо беа соиграчи во Реал од 2012 до 2018 година. Заедно освоија едно шпанско првенство и куп, две Светски првенства за клубови и четири Лиги на шампиони.