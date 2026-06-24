Роналдињо на 46-годишна возраст потпиша за Равена

Бразилецот Роналдињо се врати на фудбалот на 46-годишна возраст и ќе настапува за италијанскиот третолигаш Равена, а договорот беше потпишан на голема церемонија одржана во Мајами.

„Се враќам на фудбалот со истата насмевка. Едвај чекам повторно да играм фудбал и сакам да напишам нова, прекрасна приказна со Равена. Фудбалот отсекогаш ми носел среќа и радост, и нека таа магична приказна повторно се појави во Равена“, рече Роналдињо по повод потпишувањето на договорот.

Равена ја презеде Игнацио Чипријани пред две години, а една од водечките фигури на клубот е Ариедо Браида, кој беше спортски директор во Милано кога Роналдињо го носеше неговиот дрес.

„Најголемите шампиони, а Роналдињо е еден од нив, немаат возраст. Тешко е да се опише задоволството што го чувствувам повторно да соработувам со Роналдињо“, рече Браида.

Равена неодамна потпиша четиригодишен договор со компанијата за спортска опрема Најк, а на церемонијата во Мајами, клупските челници неколку пати нагласија дека Роналдињо не доаѓа во клубот како големо промотивно лице, туку како засилување на тимот.

Роналдињо го одигра последниот натпревар во својата блескава кариера во 2015 година во дресот на бразилски Флуминенсе. Тој официјално се пензионираше од професионалниот фудбал две години подоцна.

Роналдињо ја почна својата кариера во Гремио, а потоа со голем успех настапуваше за ПСЖ, Барселона и Милан. Потоа се врати во својата татковина и играше за Фламенго и Атлетико Минеиро, а беше и член на мексиканскиот Керетаро. Неговиот последен клуб во серијата беше Флуминенсе.

Со Барселона во 2006 година, Роналдињо ја освои Лигата на шампиони, а со Бразил стана светски првак во 2002 година.