Роман Полански, Вуди Ален и Лук Бесон: 80. Мостра во Венеција контроверзна уште во најавата

Лабина Митевска, продуцент на филмот, истакнува дека да се биде во Венеција по втор пат, во две години е огромна работа за секоја кинематографија, а да не зборуваме за македонската.

-Вакви успеси во континуитет не се баш вообичаени и за поголеми кинематографии и Македонија може да биде само горда. Да се биде во селекција која ги негува авторите и која секогаш била насочена кон авторството е голема чест. Селекторите на Венецијанските денови речиси ја прогонуваа Теона да го доврши и технички доуреди филмот за да го вклучат во програмата. Овој филм е поразлично од сè она што сме го виделе од Теона. Овој филм е нејзин експериментален личен дневник, создаден како комплетно независна продукција, со најминимални финансии, речиси целосно сработен само од Теона и едноставно е уникатен мал филм, изјави продуцентката Митевска.

Филмот е копродукција помеѓу Северна Македонија и Белгија.

Својата светска премиера ќе ја има и филмот „Домаќинство за почетници“ во режија и по сценарио на Горан Столевски, а во продукција на Лист Продукција – Скопје, како дел од натпреварувачката програма „Orizzonti“.

COMPETITION

“Comandante,” Edoardo De Angelis (Italy) – Opening Film

“The Promised Land,” Nikolaj Arcel (Denmark, Germany, Sweden)

“Dogman,” Luc Besson (France)

“Le Bête,” Bertrand Bonello (France, Canada)

“Hors-Saison,” Stéphane Brizé (France)

“Enea,” Pietro Castellitto (Italy)

“Maestro,” Bradley Cooper (U.S.)

“Priscilla,” Sofia Coppola (U.S., Italy)

“Finally Dawn,” Saverio Costanzo (Italy)

“Lubo,” Giorgio Diritti (Italy)

“Origin,” Ava DuVernay (U.S.)

“The Killer,” David Fincher (U.S.)

“Memory,” Michel Franco (Mexico, U.S.)

“Io Capitano,” Matteo Garrone (Italy, Belgium)

“Evil Does Not Exist,” Ryûsuke Hamaguchi (Japan)

“The Green Border,” Agnieszka Holland (Czech Republic, Poland, Belgium)

“The Theory of Everything,” Timm Kröger (Germany, Austria, Switzerland)

“Poor Things,” Yorgos Lanthimos (U.K.)

“El Conde,” Pablo Larrain (Chile)

“Ferrari,” Michael Mann (U.S.)

“Adagio,” Stefano Sollima (Italy)

“Woman Of,” Malgorzata Szumowska, Michal Englert (Poland, Sweden)

“Holly,” Fien Torch (Belgium, The Netherlands, Luxembourg, France)

HORIZONS

“A Cielo Aperto,” Mariana Arriaga, Santiago Arriaga (Mexico, Spain)

“El Paraiso,” Enrico Maria Artale (Italy)

“Behind the Mountains,” Mohamed Ben Attia (Tunisia, Belgium, France, Saudi Arabia, Qatar)

“The Red Suitcase,” Fidel Devkota (Nepal, Sri Lanka)

“Tatami,” Guy Native, Zar Amir Ebrahimi (Georgia, U.S.)

“Paradise is Burning,” Mika Gustavson (Sweden, Italy, Denmark, Finland)

“The Featherweight,” Robert Kolodny (U.S.)

“Invelle,” Simone Massi (Italy, Switzerland)

“Hesitation Wound,” Selman Nacar (Turkey, Spain, Romania, France)

“Heartless,” Nara Normande, Tião (Brazil, France, Italy)

“Una Sterminata Domenica,” Alain Parroni (Italy, Germany, Ireland)

“City of Wind,” Lkhagvadulam Purev-Ochir (France, Mongolia, Portugal, The Netherlands)

“Explanation for Everything,” Gábor Reisz (Hungary, Slovacchia)

“Gasoline Rainbow,” Bill Ross, Turner Ross (U.S.)

“En Attendant La Nuit,” Céline Rouzet (France, Belgium)

“Housekeeping for Beginners,” Goran Stolevski (North Macedonia, Poland, Croatia, Serbia, Kosovo)

“Shadow of Fire,” Shinya Tsukamoto (Japan)

“Dormitory,” Nehir Tuna (Turkey, Germany, France)

HORIZONS EXTRA

“Bota Jonë,” Luàna Barjami (Kosovo, France)

“Forever Forever,” Anna Buryachkova (Ukraine, The Netherlands)

“The Rescue,” Daniela Goggi (Argentina, U.S.)

“Day of the Fight,” Jack Huston (U.S.)

“In the Land of Saints and Sinners,” Robert Lorenz (Ireland)

“Felicità,” Micaela Ramazzotti (Italy)

“Pet Shop Boys,” Olmo Schnabel (Italy, U.K. Mexico)

“Stolen,” Karan Tejpal (India)

“L’Homme D’Argille,” Anaïs Tellene (France)

OUT OF COMPETITION – SERIES

“D’argent et de sang” (Episodes 1-12), Xavier Giannoli, Fredéric Planchon (France, Belgium)

“I Know Your Soul” (Episodes 1-2), created by Jasmila Zbanic and Damir Ibrahimovic, directed by Alen Drjević and Nermin Hamzagic (Bosnia and Herzegovina)

OUT OF COMPETITION – NON-FICTION

“Amor,” Virginia Eleuteri Serpieri (Italy, Lithuania)

“Frente A Guernica,” (Uncut Version) Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi (Italy)

“Hollywoodgate,” Ibrahim Nash’at (Germany, U.S.)

“Ryuichi Sakamoto — Opus,” Neo Sora (Japan)

“Enzo Jannacci Vengo Anch’io,” Giorgio Verdelli (Italy)

“Menus Plaisirs,” Frederik Wiseman (France)

OUT OF COMPETITION — FICTION

“Society of the Snow,” J.A. Bayona (Spain, Uruguay, Chile) – Closing Film

“Coup de Chance,” Woody Allen (France, U.K.)

“The Wonderful Story of Henry Sugar,” Wes Anderson (U.S.)

“The Penitent,” Luca Barbareschi (Italy)

“L’Ordine Del Tempo,” Liliana Cavani (Italy)

“Vivants,” Alix Delaporte (France, Belgium)

“Welcome to Paradise,” Leonardo di Constanzo

“DAAAAAALI!,” Quentin Dupieux (France)

“The Caine Mutiny Court-Martial,” William Friedkin

“Making of,” Cédric Kahn (France)

“Aggro Dr1ft,” Harmony Korine (U.S.)

“Hit Man,” Richard Linklater (U.S.)

“The Palace,” Roman Polanski (Poland, France)

“Snow Leopard,” Pema Tseden (China)