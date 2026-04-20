Роберт Голоб призна дека не може да собере мнозинство, Јанез Јанша веројатно се враќа на власт во Словенија

Премиерот на Словенија, кој моментално е во технички мандат, Роберт Голоб призна дека неговата партија не успеала да формира влада, што би можело да го отвори патот за враќање на популистот Јанез Јанша.

Либералното Движење за слобода на Голоб победи на парламентарните избори минатиот месец со тесна разлика, освојувајќи 29 од 90-те места во словенечкиот парламент, но не успеа да обезбеди парламентарно мнозинство.

По еден месец неуспешни коалициски преговори, Голоб рече дека ја информирал словенечката претседателка Наташа Пирц Мусар дека неговата партија се согласила да премине во парламентарната опозиција.

Се очекува Јанша, чија Словенечка демократска партија освои 28 места на изборите минатиот месец, сега ќе се обиде да формира десничарска коалициска влада.

Порано овој месец, партијата на Јанша го поддржа обидот на проруската партија Ресни.ца нејзиниот лидер Зоран Стевановиќ да биде избран за претседател на словенечкиот парламент. Овој потег беше широко протолкуван како сигнал за сојуз меѓу двете популистички партии, но Јанша, по средбата со Пирц Мусар во понеделник, призна дека неговата партија сè уште не ја обезбедила потребната поддршка за враќање на власт.

Популистичкиот лидер, кој веќе три пати беше премиер на Словенија, додаде дека неговата партија е подготвена да формира влада, да остане во опозиција или да учествува на повторени избори.