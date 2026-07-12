Рама нема да дава пасоши на Албанците во Македонија откако ќе стане членка на ЕУ

12/07/2026 20:50

 Премиерот на Албанија Еди Рама изјави дека Албанија нема да издава пасоши на етничките Албанци во Северна Македонија откако неговата земја ќе се приклучи на ЕУ, за разлика од она што го направи Бугарија.

„Ние не сме земја што може да прави што сака, како сака, кога станува збор за прашања што се однесуваат на внатрешната хармонија на европското семејство.Бугарите го направија тоа откако станаа дел од Европската Унија, бидејќи нивниот пасош стана многу моќен“, изјави Рама.

Додека Албанија брзо напредува кон членство во ЕУ, Северна Македонија останува блокирана поради прашањето за бугарското малцинство.

Поврзани содржини

Утре седница за реконструкција на Владата
СДСМ нема да оди на средбата иницирана од Левица зошто била нарачана од Мицкоски
Вреди: ДУИ не протестира за улиците, туку за привилегиите
Левица во понеделник ќе бара средба за Изборниот законик
СДСМ за пропаднатата ЕУ агенда: Другите добиваат милијарди, ние се задолжуваме
Рама: Албанија и ако стане членка на ЕУ нема да стави вето на Северна Македонија
Мицкоски: Опозицијата нека свика експерти и нека се усогласи за Изборниот законик
Мицкоски ѝ кажа збогум на Европската унија. Ќе чека покана за членство

Најчитани