Рама ја обвини ЕУ дека направила „стратешка грешка“ со Русија, требало да преговара

Европската унија прави сериозна грешка со тоа што не се ангажира директно со руското раководство за крај на војната во Украина, изјави за „Политико“ албанскиот премиер Еди Рама.

„Можам да кажам дека Европа направи голема стратешка грешка со тоа што ги прекина сите врски со Русија“, рече тој во интервју на Економскиот форум Делфи во Грција. „Европа мора секогаш, секогаш, секогаш да разговара со сите“.

Забелешките се спротивни на пристапот на високите претставници на ЕУ, како што се претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и главната дипломатка на ЕУ, Каја Калас, кои избегнуваат директен контакт со руските лидери, вклучително и претседателот Владимир Путин, тврдејќи дека таквите разговори се бесмислени ако Москва е решена да ја продолжи својата војна.

Но, за Рама, чија земја се стреми да се приклучи на ЕУ во наредните години, Европа се става на маргините на секој иден мировен договор меѓу Украина и Русија, избегнувајќи директен ангажман со Москва. Колку „повеќе го одложуваме [разговорот со Русија], толку помалку ќе имаме право на глас на крајот, бидејќи Русија – како и да заврши оваа војна – Русија нема да оди никаде“, рече тој, додавајќи дека неговата земја нема никакви врски со Русија. „Ние немаме… никаква зависност од Русија… никакви инвестиции, нема руски гас и руски срања, па можам да го кажам ова“.

Коментарите од Рама доаѓаат додека лидерите на ЕУ се собираат во Никозија, Кипар, за да разговараат за понатамошна поддршка за Украина, како и за енергетската криза што го мачи блокот поради блокадата на Ормутскиот теснец од страна на Иран.

Под 13-годишното водство на Рама, Албанија се позиционираше како цврсто про-ЕУ, додека одржуваше односи со Соединетите Американски Држави и претседателот Доналд Трамп, чии воени цели во Иран Рама јавно ги пофали.

„Не е наша работа [Албанија] да одлучуваме како да се справиме со Иран на глобалната сцена, туку наша работа е да поддржиме секој обид за ослабување и евентуално соборување на тој режим“, рече албанскиот премиер, додавајќи дека ќе ѝ дозволи на американската војска да спроведува операции од Албанија под услов Вашингтон да обезбеди „воздушна заштита, што ние ја немаме во земјата“.

Срдечните односи на Рама со Вашингтон вклучуваат тековни преговори меѓу неговата влада и компанија во сопственост на зетот на Трамп, Џаред Кушнер, околу потенцијалната продажба на островот Сазан покрај брегот на Албанија на милијардерот за недвижности.

Кушнер, преку неговата компанија „Афинити партнерс“, преговара за купување на порано ненаселениот остров од 5 квадратни километри во Јадранското Море за 1,4 милијарди долари со цел да го претвори во луксузно еко-одморалиште со луксузни вили, марини и бункери за богати посетители.

Плановите предизвикаа извици на протест од еколошките групи, при што 41 организација им пишаа на Рама и неговиот министер за животна средина во јануари за да побараат итно прекинување на преговорите, тврдејќи дека плановите претставуваат „директна спротивност“ на обврските на Албанија во рамките на процесот на пристапување во ЕУ.

Запрашан за плановите, Рама изрази фрустрација: „Неверојатно е што дури и големите телевизии, со висок углед во светот, дури зборуваат за остров што му бил продаден на Џаред Кушнер. Тоа не е вистина… Не знам како да го завршам ова бидејќи не сме склучиле договор со Џаред Кушнер. Преговараме за договор со Џаред Кушнер“.

Договорот во никој случај не треба да го попречи обидот на Албанија да се приклучи на Европската Унија, процес во кој, заедно со Црна Гора, „ние сме фаворити“, рече Рама.

Напротив, „сакам конечно да го имаме договорот бидејќи ако нивната инвестиција [во компанијата на Кушнер] се реализира, тоа ќе биде прекрасен подарок… за Европа“, рече тој, додавајќи дека станува збор за „убавина, за одржлив развој“.

По средбата во Делфи со грчкиот премиер Киријакос Мицотакис, чија поддршка ќе му биде потребна ако Албанија сака да биде прифатена како членка на ЕУ, Рама рече: „Никогаш не сум ги видел [лидерите на ЕУ] толку убедени во потребата од обединување на Европа".