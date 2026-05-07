Ракометарите на Вардар со убедлива победа над првакот Е.Пелистер до шампионската титула

Ракометарите на Вардар во дуелот од 7.коло од плеј офот од Супер лигата вечерва го совладаа актуелниот првак Еурофарм Пелистер со 34:19 (18:12). Со новите два бода „црвено-црните“ стигнаа до 56 бодови или осум повеќе од вториот Охрид што воедно значи недостижна предност на три кола до крајот на првенството и нова шампионска титула за Вардар.

Натпреварот беше далеку од дерби бидејќи „црвено-црните“ имаа целосна доминација и контрола над резултатот, на полувреме беше 18:12. Во вториот дел со нова серија ракометарите на Вардар стигнаа и до двоцифрена предност.

Најефикасен на дуелот беше Урош Митровиќ од Вардар со 7 голови, додека Јака Малус постигна 6, а голманот Гогов имаше 4 одбрани (3 седмерци).

За Вардар ова е 16.та титула првак и ја прекина серијата од три шампионски титули на Еурофарм Пелистер, а воедно сезонава е освоена и двојна круна по триумфот во Купот.