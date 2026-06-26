Ракометарите на Вардар ги добија ривалите од групата во Лигата на шампионите

26/06/2026 12:48

Виена – Македонскиот ракометен шампион Вардар на денешното извлекување на групите ги доби ривалите за новата сезона во најквалитетното натпреварување, а противници им се: француски Нант, германски Мелсунген и полската екипа Висла. Овие четири екипи се во групата Б.

Оваа сезона во Лигата на шампионите настапуваат 24 екипи кои се поделени во шест групи со по четири екипи.

А група: Веспрем, Берлин, Порто, Партизан.

Б група: Нант, Мелсунген, Висла, Вардар.

Ц група: Алборг, ПСЖ, Загреб, Цеље.

Д група: Спортинг, ПИК Сегед, ГОГ, Кристијанштад.

Е група: Барселона, Монпеље, Динамо Букурешт, Архус.

Ф група: Магдебург, Киелце, Колштад, Криенс.

Првите натпревари од групите планирани се да се играат на 9.септември. 

Поврзани содржини

СП 2026: Турскиот селектор порача дека неговите играчи покажале срце
Ѓорческа во првото коло на Вимблдон против ланската финалистка Анисимова
Лакост го промени своето иконско лого за GOAT. Буквално
СП 2026: Нови шест натпревари на Мундијалот
Во тек е пријавувањето за Скопскиот маратон
Еве што ѝ треба на Хрватска за да се квалификува во нокаут фазата на Светското првенство
Ракометарите на „Вардар“ се враќаат во Лигата на шампионите
СП 2026:  Турција ги победи САД, ама го заврши шампионатот

Најчитани