Ракометарите на Вардар ги добија ривалите од групата во Лигата на шампионите

Виена – Македонскиот ракометен шампион Вардар на денешното извлекување на групите ги доби ривалите за новата сезона во најквалитетното натпреварување, а противници им се: француски Нант, германски Мелсунген и полската екипа Висла. Овие четири екипи се во групата Б.

Оваа сезона во Лигата на шампионите настапуваат 24 екипи кои се поделени во шест групи со по четири екипи.

А група: Веспрем, Берлин, Порто, Партизан.

Б група: Нант, Мелсунген, Висла, Вардар.

Ц група: Алборг, ПСЖ, Загреб, Цеље.

Д група: Спортинг, ПИК Сегед, ГОГ, Кристијанштад.

Е група: Барселона, Монпеље, Динамо Букурешт, Архус.

Ф група: Магдебург, Киелце, Колштад, Криенс.

Првите натпревари од групите планирани се да се играат на 9.септември.