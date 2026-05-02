Ракометарите на Охрид вечерва против Целје за историско финале

Ракометарите на ГРК Охрид денеска го пречекуваат Целје во реванш натпревар во кој ќе имаат задача да анулираат гол негатива од дуелот во Словенија и прв пат во клупската историја да изборат пласман во финалето во ЕХФ Европскиот куп во кој титулата лани ја освои скопски Алкалоид.

Ракометарите на Борис Ројевиќ во првиот натпревар од полуфиналната пресметка со словенечкиот противник загубија минатата недела на гостински терен во Целје со 27-26.

Ројевиќ на вчерашната прес-конференција истакна дека претстои тежок натпревар, против една од најталентираните европски екипи.

„Целје во своите редови има четири-пет играчи кои веќе имаат понуди од екипи од Лигата на шампиони. Станува збор за навистина извонредна екипа и оттаму тешка задача стои пред нас. Но, сите наши играчи едвај чекаат да истрчаат на терен. Се надеваме дека атмосферата во салата ќе биде одлична, како што беше и во Целје, дека охридската публика ќе покаже дека можат и подобро“, рече тој.

Натпреварот е закажан со почеток во 19 часот во СЦ „Билјанини извори“ чиј капацитет е целосно распродаден.