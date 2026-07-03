Радев стана Орбан, ќе ги блокира санкциите на ЕУ за Русија

03/07/2026 12:06
Премиерот Румен Радев (Фото: АП)

Бугарскиот премиер Румен Радев изјави дека изразува резерви за 21-от пакет санкции од страна на Европската Унија против Русија, одговарајќи на пратеничко прашање за тоа дали е подготвен да го блокира следниот европски пакет санкции, јави БТА.

„Што се однесува до тоа дали сум подготвен да изразам резерви за 21-от пакет – не дека сум подготвен, ќе го направам тоа. Едноставно и јасно. Бидејќи ги штитам и поддржувам бугарските национални интереси“, рече Румен Радев, а неговите зборови беа поздравени со аплауз во пленарната сала.

Во врска со можните санкции против рускиот патријарх Кирил, премиерот коментираше дека воопшто не е заинтересиран за личноста на рускиот патријарх, но тој е поглавар на Руската православна црква, пренесе бугарската агенција БТА.

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