Радев победи, главниот обвинител Сарафов поднесе оставка

Главниот обвинител на Бугарија, Борислав Сарафов, денеска рано изутрина поднесе поднесе оставка на својата функција, само два дена по триумфалната победа на Румен Радев и неговата коалиција „Прогресивна Бугарија“ на парламентарните избори. Ова беше објавено само два часа по ултиматумот испратен од Иван Демерџиев („Прогресивна Бугарија“) и повиците од Демократска Бугарија.

Обвинителскиот колегиум ја назначи Вања Стефанова, долгогодишна обвинителка и поранешен заменик-шеф на тајната служба ДАНС од времето на кабинетот „Орешарски“, за привремен генерален обвинител.

По рокадата главното прашање е дали Борислав Сарафов ќе остане да ги извршува функциите началник на Националната истражна служба и заменик-генерален обвинител. Неговиот мандат истекува во 2027 година.

Другата тема е дали ќе има политички притисок врз Обвинителскиот колегиум на Врховниот судски совет за отстранување на Вања Стефанова, која е јасно продолжение на владеењето на Борислав Сарафов и Иван Гешев, пишуваат бугарските медиуми.

„Што се однесува до Сарафов – денес е последна шанса да поднесе оставка!“, објави рано наутро идниот пратеник од „Прогресивна Бугарија“ Иван Демерџиев, кој е силниот човек во партијата на Румен Радев за прашања поврзани со правдата и Министерството за внатрешни работи.

Фактот дека само два часа подоцна Сарафов поднесе оставка го покажува огромното политичко влијание што отсекогаш ја одредувало политиката на обвинителството зад сцената.

„Сакам многу јасно да им кажам на Сарафов и на обвинителскиот колегиум на Врховниот судски совет – времето за интриги заврши. Сарафов мора веднаш да си замине! И тој и Врховниот судски совет се должни да престанат да дејствуваат како штит за компромитирана влада“, коментираше тој.

Доколку не поднесеше оставка, Сарафов можеше брзо да биде отстранет со акт на парламентот, дури и само со гласовите на „Прогресивна Бугарија“.

Демерџиев стави до знаење дека воопшто останувањето на Сарафов во судскиот систем е неприфатливо, обвинувајќи го за поткопување на довербата во обвинителството и поткопување на темелите на владеењето на правото.

Ден претходно, тој го повика актуелниот вршител на должноста министер за правда, Андреј Јанкулов, да го блокира пристапот на Сарафов до неговата канцеларија во Судската зграда, користејќи судско обезбедување.

Јанкулов беше против таквата акција и тврдеше дека кабинетот не му дава на Сарафов овластување да ги извршува функциите на главен обвинител, туку Обвинителскиот колегиум на Врховниот судски совет.

Непосредно пред објавувањето на оставката, лидерите на Демократска Бугарија исто така го повикаа Сарафов да си замине денеска.

„Денес, првата тула од моделот ‘Пеевски-Борисов’ мора да се урне. Оној што се постави на функцијата главен обвинител, Сарафов, мора да поднесе оставка. Денес има состанок на обвинителскиот колегиум на Врховниот судски совет и единствената одлука е Сарафов да поднесе оставка“, рече Ивајло Мирчев (ДБ).

Божидар Бозанов коментираше дека единственото нешто што нелегално го држеше Сарафов на функцијата главен обвинител е волјата на Пеевски.

„Оваа моќ на Пеевски повеќе не постои, благодарение на бугарските граѓани. Ниту законот го држи Сарафов на оваа позиција, ниту здравиот разум, ниту логиката, ниту одлуките на судот“, додава Бозанов.

Тој потсети дека оставката на Сарафов ќе биде само првиот чекор.

Поранешните заштитници на Борислав Сарафов – ГЕРБ и ДПС – доживеаа катарза и сега се радуваат на неговата оставка. Острата промена на нивните ставови доаѓа откако три години не проговорија лош збор за него. И по сериозно губење на гласови на последните избори.

Оставката на Борислав Сарафов е достоен, но задоцнет личен чин. Вака ГЕРБ ја коментираше неговата оставка. Пред тоа, истата партија, во партнерство со ДПС на Дељан пеевски, нареди разрешување на претходниот шеф на државното обвинителство, Иван Гешев.

Покрај тоа, за време на изборната кампања, Борисов отворено го бранеше Сарафов, па дури и изјави дека нема да биде заменет.

Пред тоа, Борисов тврдеше дека Сарафов е легитимен генерален обвинител, иако со гласовите на ГЕРБ беа усвоени амандмани, со кои мандатот на вршителот на должноста обвинител беше ограничен на шест месеци.

Сега ГЕРБ, која со години не мрдна прст за избор на нов Врховен судски совет, инсистира на брза таква постапка во идниот парламент.

Еден ден претходно, ГЕРБ исто така побрза сам да се рангира меѓу борците против корупцијата иако низ годините партијата не се обидуваше да се справи со овој проблем.

„За ДПС е важно да се зачува поделбата на властите како гарант на демократијата. Промената на вршителот на должноста генерален обвинител е процес на спроведување на уставните и законските норми во независното судство и особено во Обвинителството“, напиша Пеевски.