Пукнала голема цевка кај ОХИС, голем дел од Скопје е без вода

12/07/2026 20:29

Неколку големи скопски населби, како и села во околината на главниот град вечерва немаат вода во домовите поради голем дефект, соопшти јавното претпријатие „Водовод и канализација“. Дефектот, според соопштението, се случил на голема водоводна цевка во населбата Кисела Вода, кај поранешната фабрика ОХИС.

„Поради уличен дефект со голем профил Ф-600 мм на улица „Борис Трајковски“ бб (лоциран точно пред главниот влез на поранешната фабрика ОХИС), водоснабдувањето е прекинато од 18:30 часот. Без вода во моментов се корисниците од следните населени места: Пинтија и Усје, Долно Лисиче и Драчево, Батинци, Студеничани, Моране и Зелениково.

Екипите на јавното претпријатие се веќе на терен и работат на отстранување на дефектот, а нормализирање на состојбата се очекува по неговото целосно санирање во текот на ноќта“, велат од јавното претпријатие.

Поврзани содржини

Силјановска заигра оро на Галичката свадба
Идната недела температурите до 38 степени
ЦУК: Нема активни пожари на територија на државата
Села ќе добие надомест од 7,8 милиони денари за претепувањето
Николоски: Градскиот воз ќе стартува на први септември
Уставниот суд ги осуди обидите за партизација и политизација на неговата работа
Најден Романецот што залута на Матка
Претпладне променливо облачно со сончеви периоди, попладне услови за пороен дожд и грмежи

Најчитани